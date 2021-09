Pechino Express 2022: itinerario, date, coppie e tutto quello che c'è da sapere

Sky ha dato le prime informazioni su Pechino Express 2022. Questo sarà il primo anno per l'adventure-game fuori dalla Rai, la prima puntata dovrebbe andare in onda intorno alla prima metà del possimo anno. A dare un senso di continuità alla trasmissione il conduttore che è rimasto lo stesso: Costantino Delle Gherardesca.

Pechino Express 2022: le coppie che parteciperanno

Sul profilo Twitter di Pechino Express sono state pubblicate delle foto che mostrano le 10 coppie che si sfideranno lungo la "Rotta dei Sultani". Da Alex Schwazer a Natasha Stefanenko ecco tutti i concorrenti

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes – “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”.

Pechino Express 2022: la meta

Questa edizione farà tappa nel Medio Oriente in paesi meno noti al grande pubblico: Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi. Come riporta Sky i viaggiatori dovranno trovare la loro strada lungo la "Rotta dei Sultani" tra lo splendore dell’epoca Ottomana con le sue influenze greche e romane, il misticismo Sufi, le tracce degli antichi popoli Ittiti, Mongoli, Persiani, Beduini e Nabatei. Dalla Cappadocia a Istanbul e poi Samarcanda lungo la Via della Seta, poi Petra e Dubai, il loro viaggio però non sarà solo sulle auto ma anche su dromedari, treni, barche e trattori. Il premio finale che si aggiudicherà la coppia vincitrice sarà devoluto ad una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l’edizione.