Pechino Express: eliminati e vincitori della quarta puntata dell'adventure game

A inizio serata non sapevamo ancora che la puntata fosse eliminatoria, anche se c'era ben poco in cui sperare: a un passo dalle tappe nel Borneo Malese qualcosa doveva pur accadere, e qualcuno si è dovuto arrendere alla decisione di qualcun altro. Il motivo è banale ma comprensibile: "Sono i più forti e pronti a tutto pur di vincere". Ora torniamo indietro nel racconto e vediamo insieme cosa è accaduto.

La prova finale

Il tutto è cominciato quando, dopo la prova di Immunità vinta da Martina Colombari e Achille Costacurta, i nostri viaggiatori si sono recati in una lavanderia pubblica per la prova del terzo giorno, quella che gli permetteva di avvicinarsi all'ultima meta: il Tappeto Rosso di Kumarakam. Questi ultimi si sono ritrovati a dover lavare e stirare dei panni per poi portarli al porto dove li attendono dei pescatori e terminare la missione; una sfida, quella di pechino Express, che comprende anche un secondo compito: trasportare 15 pesci dal porto al Tappeto Rosso dove li aspetta Enzo Miccio. Il problema è uno solo: come portarli alla tappa finale senza gli appositi contenitori? Eppure ci riescono, e i primi a giungere al traguardo tanto ambito sono gli Italo Americani, seguiti dalle Mediterranee al secondo posto, dai Novelli Sposi al terzo, dai Siculi al quarto, dalle Attiviste al quinto e dagli Avvocati, che hanno ottenuto una misera sesta posizione.

Gli eliminati

Tocca a Joe Bastianich e Andrea Belfiore in quanto vincitori scegliere chi lascerà la gara. A rischio eliminazione sono le Attiviste e gli Avvocati. Alla fine dei giochi, nel momento più cruciale della puntata, i due hanno deciso di eliminare Alessandra Demichelis e Lara Picardi per i motivi di cui sopra. La prima, una volta dichiarata finita la sua avventura, ha rivelato che le mancheranno alcune persone conosciute nel programma, tra cui i Novelli Sposi, e che le piacerebbe tornare in India, ma "in altre modalità".