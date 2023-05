Pechino Express: la delusione di Federica Pellegrini, Carolina Stramare si sente male

L'attesa per la finale di Pechino Express era tanta, e qualcuno non si è fatto problemi a mettere in difficoltà gli avversari più temibili. D'altronde, tutti vogliono raggiungere l'obiettivo: conquistarsi la vittoria. L'ultima puntata della corrente edizione vede scontrarsi I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore) e Le Mediterranee (Barbara Prezia e Carolina Stramare) in un percorso di ben 172 chilometri, partendo da Battambang, passando per Siem Reap per poi raggiungere l'ultimo traguardo ad Angkor, il sito archeologico più importante del Paese.

La delusione della Pellegrini

La puntata non è cominciata nel migliore dei modi, con gli Italo Americani che hanno dato il malus iniziale ai Novelli Sposi. Federica Pellegrini, infatti, si è detta delusa per la decisione dei rivali: sia quest'ultima che Joe Bastianich si erano trovati insieme all'ospedale per fare le apposite lastre dopo gli incidenti avvenuti la scorsa settimana nel corso del tragitto da percorrere, e la donna sperava in un po' di solidarietà da parte dell'imprenditore. L'ex nuotatice, lo ricordiamo, si era fatta male a una caviglia cadendo a terra durante la prima parte della prova finale, tanto che al traguardo era arrivata zoppicando. Mentre Bastianich aveva fatto un frontale con una moto. I due, una volta finito l'episodio, sono stati portati insieme in ospedale per gli accertamenti del caso. "Non me lo aspettavo. Speravo che almeno questa volta, vedendo che abbiamo vissuto le stesse difficoltà, fosse più clemente, ma evidentemente è più forte la voglia di vincere", ha dichiarato la Pellegrini riferendosi a Bastianich. Una delusione che ha lasciato il segno per molto tempo, anche visto che i Novelli Sposi si sono rifiutati di dare un passaggio agli Italo Americani poco prima della terza prova della prima giornata della finale.

I fioretti delle coppie

Come ricorderete, nella puntata precedenti le coppie hanno dovuto fare delle promesse: Gli Italo Americani dovevano rimanere in silenzio per la prima parte della gara, mentre i Novelli Sposi dovevano viaggiare con gli zaini legati e le Mediterranee ripetere due volte la prima missione della puntata. La prova consisteva nel mangiare animali di vario tipo, come topi, serpenti, cimici e molto altro. Carolina Stramare, dopo aver ripetuto la sfida una seconda volta, si è sentita male e ha vomitato l'anima in bagno con la canzone "Sapore di male" in sottofondo. Ma si sa, a Pechino Express fermarsi è pericoloso e, nonostante tutto, le Mediterranee, in seguito alle insistenti richiami di Barbara Prezia, hanno ripreso il viaggio senza altri intoppi.