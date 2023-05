Pechino Express, una finale ricca di buoni sentimenti: chi sono i vincitori

Abbiamo i nuovi vincitori di Pechino Express, il programma condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio e andato in onda su Sky Uno giovedì 11 maggio. A scontrarsi nell'attesa finale dello show sono i Novelli Sposi, gli Italo Americani e Le Mediterranee, eliminate a metà viaggio in quanto arrivate ultime al Tappeto Rosso durante la prima giornata di sfide.

I vincitori

Le due coppie ancora in gara a metà percorso - gli Italo Americani e i Novelli Sposi - affrontano un'ultima missione, una prova mnemonica niente affatto semplice da portare a casa: devono seguire i cartelli rossi e memorizzare i nomi dei templi lungo il tragitto per capire quale di questi luoghi viene ripetuto in ogni scritto e trovare così l'ultimo traguardo della loro avventura: il Tempio Thommanon. Joe Bastianich e Andrea Belfiore sbagliano meta e perdono il loro driver, ma per fortuna riescono a raggiungere il Tappeto Rosso poco dopo l'errore. Arrivati da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, i quattro viaggiatori, dopo aver saltato sul traguardo come in ogni puntata, aspettano sul posto che una donna del luogo gli riveli il verdetto conclusivo. In che modo? Comparendo davanti alla coppia vincitrice con un bellissimo mazzo di fiori di loto! "Me la sto facendo sotto e lei ride", dice la Pellegrini vedendo la cambogiana sorridere mentre sale la scalinata da cui deve decretare i trionfatori. Gli Italo Americani vincono Pechino Express: esultano, si abbracciano e si gettano a terra per la tanta felicità. I Novelli Sposi perdono come "giocatori", ma vincono come coppia.

Le dichiarazioni

"La vittoria poteva darci quella ciliegina sulla torta, però non riesco ad essere deluso, arrabbiato, rammaricato. Dal primo all'ultimo giorno abbiamo fatto il massimo. Nella vita si vince e si perde", dice Matteo Giunta, a cui fa eco la Pellegrini: "Si, beh, oddio... Se devo scegliere, preferisco vincere. Però sì, un bellissimo viaggio". "Torniamo a casa sorridenti e felici", aggiunge il marito, mentre l'ex nuotatrice conclude il discorso facendo i complimenti ai vincitori, ma senza dilungarsi troppo: "E bravi a Joe e Andrea".

"Anche se ho vinto spesso nella vita, nelle gare non sono mai stato primo. Per me è tanta roba!", rivela Joe Bastianich con un sorriso a 32 denti. I due Italo Americani vincono un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi da loro visitati nel corso dell'edizione di Pechino Express.