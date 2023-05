Pechino Express: i finalisti, le cadute e lo scontro tra I Novelli Sposi e Le Mediterranee

Nella semifinale di Pechino Express, durante l'ultima missione della terza giornata, abbiamo assistito a una serie di imprevisti e di liti, in particolare tra I Novelli Sposi e le Mediterranee, le cui incomprensioni proseguono da diverse puntate, da quando Matteo Giunta ha messo in dubbio i valori morali di Barbara Prezia e Carolina Stramare. La questione viene ripresa anche nel corso di questa nona puntata dopo una reazione un po' infelice dell'atleta, dovuta all'incidente di percorso dell'ex nuotatrice che al termine del viaggio ha messo male il piede facendosi molto male alla caviglia. Non solo dispute, ma anche cadute: prima dell'infortunio di Federica Pellegrini, per il quale ora la finale sembra essere in bilico, Joe Bastianich, in bicicletta, diventa protagonista di un frontale contro un motorino, arrivando al Tappeto Rosso acciaccato quanto la moglie di Giunta. Insomma, la penultima tappa non lascia scampo a nessuno, e nonostante tutto gli ItaloAmericani, grazie soprattutto alla Prova Vantaggio, portano a casa la puntata, seguiti dalle Mediterranee al secondo posto: "Senza il loro vantaggio sareste state prime", dice Costantino Della Gherardesca.

I Siculi eliminati

È dura per Bastianich decidere chi eliminare perché nel tempo si è affezionato a tutti i concorrenti rimasti in gara, così tanto che l'uomo si commuove e inizia a piangere davanti alle coppie in attesa: "È un'esperienza forte, la vivi in una maniera molto vera, non solo per quanto riguarda i posti ma anche i compagni di viaggio. Non so perché reagisco così, forse perché mi sono fatto male...". I due ItaloAmericani, dopo essersi presi una decina di minuti per ricomporsi, decidono di restare sull'idea iniziale: “Abbiamo fatto una promessa e vogliamo mantenerla. Eliminiamo i Siculi, perché abbiamo sempre detto che avremmo voluto fare la finale con gli Sposi. Sono i più forti, e noi vogliamo vincere contro i più forti”. Infine, Bastianich si rivolge a Salvatore Schillaci: "Mi sento molto parte della tua rivincita personale. Tu sei un campione per l'Italia e anche per me". Quest'ultimo risponde: "Ma stai tranquillo, è un gioco. Sono già felice così". Dopo l'emozionante abbraccio tra Schillaci e Bastianich, i due conduttori, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, dichiarano i Siculi eliminati.

Continua lo scontro tra Mediterranee e Novelli Sposi

Tante le situazioni riprese durante la semifinale, tra cui il dibattito sui valori tra Mediterranee e Novelli Sposi. Negli ultimi 20 minuti di diretta, Matteo Giunta ricorda che Barbara Prezia ha soffiato a loro il passaggio: "L'ennesimo comportamento scorretto". La Mediterranea si difende dicendo di aver visto lo Sposo mentre cercava di rallentare la macchina ma senza correre incontro al conducente. Per fortuna, in quella circostanza, con l'ex nuotatrice ferita, a tornare indietro per fornirgli un passaggio sono i Siculi. La donna non solo ringrazia i due rivali-amici, ma si commuove per l'umanità dei due coniugi siciliani.

Non è finita qui, perché Giunta viene attaccato da Carolina Stramare per via dello scontro avvenuto durante la terza missione in un momento di confusione per i due innamorati: "A proposito di valori, noi abbiamo avuto un piccolo screzio mentre montavamo il treno. Tu mi hai risposto: 'Poverini un caz*o, pensa al tuo'. Non manca la risposta del marito della Pellegrini: "Se me lo permetti, ero arrabbiato perché Federica si era fatta male e non c'era l'autista...". "Lo permetto, ma non per questo devi essere maleducato con il popolo che ti ospita. Mi hai risposto: 'Fatti i caz*i tuoi', e io non rispondo così". I conduttori chiudono il dibattito sul più bello, lasciando il pubblico a casa senza un finale degno di nota.

Infine, da citare sono le anticipazioni della finale di Pechino Espress, che andrà in onda su Sky e in streaming su Now TV l'11 maggio, perché dalle immagini mostrate sembra che la presenza di Federica Pellegrini non sia certa. Nel video la vediamo in lacrime mentre dichiara: "Scusatemi..."