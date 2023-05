Pechino Express, i fioretti delle coppie in gara in vista della puntata finale

Tra litigi, tensioni matrimoniali e prove da superare, i concorrenti di Pechino Express stanno per raggiungere il Tappeto Rosso a Battambang, ma un'ultima missione si fa largo davanti ai loro occhi. Ad attenderli una scalinata che li porta da un monaco, il quale dà a tutte le coppie in gara due buste rosse che contengono messaggi particolari: tutti devono giurare di iniziare la finalissima dell'11 maggio prossimo facendo ciò che è scritto in uno dei due fogli a loro destinati.

Le sorprese

Non c'è pace per i viaggiatori più seguiti d'Italia. Anche nella puntata finale dell'adventure show condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio le coppie saranno messe alla prova sin dall'inizio. Una volta arrivate alla bandiera, scoprono che un'altra missione è alle porte: devono recarsi al Wat Ek Phnom per fare dei fioretti e ottenere benedizioni.

Ai Siculi, ormai fuori competizione, la prima decisione: "Dovrete ripetere due volte la prima missione" o "Nella finale dovrete partire a inizio gara con 15 minuti di ritardo". I coniugi siciliani scelgono lo svantaggio personalizzato, il secondo, perché "tanto arriviamo sempre ultimi. 15 minuti in più o in meno non ci cambia nulla". Per le Mediterranee un fioretto assai complicato: "Dovrete entrambe camminare all'indietro per la prima parte del programma. "Nel caso dovessimo prendere un passaggio, come ci muoviamo? Dobbiamo convincere il driver a fare un tragitto in retromarcia?", si chiede Barbara Prezia. Alla fine le due donne optano per la seconda busta: "Nella finale dovrete ripetere per due volte la prima missione". Ai Novelli Sposi, invece, viene consegnata una lettera perfetta per il loro amore da poco consolidato: "Nella finale i vostri zaini saranno legati per la prima parte della gara". Infine, gli ItaloAmericani non potranno parlare per un tot di tempo e Bastianich commenta: "Il silensio è d'oro".

Le coppie in gara

A contendersi il montepremio nella puntata finale del prossimo 11 maggio di Pechino Express, in onda su Sky e in streaming su Now TV, sono Gli ItaloAmericani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) e Le Mediterranee (Barbara Prezia e carolina Stramare).