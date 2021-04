Pechino Express Francia, incidente mortale durante il docu-reality

La versione francese del programma che in Italia va in onda su Rai2 è stata sconvolta da un dramma avvenuto durante una gara

Pekin Express, versione francese dell’adventure game in Italia trasmesso da Rai2 ‘Pechino Express’, è stata segnata da una tragedia: un incidente mortale ha coinvolto due concorrenti del reality, Aurore e Jonathan, che insieme formavano quella che i fan chiamavano 'La Couple Du Nord'. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto con la quale i due stavano facendo una gara. Aurore e Jonathan e un cameraman sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e non sembrano essere in pericolo di vita. Comprensibile lo sgomento tra i fan della trasmissione che, nonostante le restrizioni imposte dal Covid, era comunque partita registrando un buon successo di pubblico.

La produzione dello show non ha mandato in onda le immagini relative all’impatto, ma ha deciso di non celarlo al pubblico trasmettendo un cartello nel corso della puntata per informare i telespettatori dell’incidente. “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, si è letto sui teleschermi francesi, in riferimento all’uomo, un 82enne turco che ha perso la vita.

“Ho girato la testa e l’ultima immagine che vedo è la macchina che rientra da dietro. Dopodiché, sento un rumore sordo, Jonathan cerca di farmi rialzare, non so in che stato mi ritrovo“, ha dichiarato poi Aurore, una dei due concorrenti coinvolti nel tragico incidente.