Pechino Express: Giorgia Soleri derisa da Barbara Prezia dopo aver parlato della sua malattia

Ora che il viaggio si sta facendo sempre più competitivo, i conduttori di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno pensato bene di chiedere a gran parte dei partecipanti chi vorrebbero eliminare dal gioco, e sono emerse alcune parole molto emozionanti, soprattutto da parte di Totò Schillaci e della moglie Barbara Lombardo, i Siculi.

Cosa è accaduto

Il tutto è cominciato con la dichiarazione dei Novelli Sposi, vincitori della scorsa puntata, i quali hanno mantenuto la loro linea d’attacco, affermando che vorrebbero lasciare nel Borneo gli Italo Americani perché forti. Quando è toccato a Joe Bastianich rispondere alla domanda, l’imprenditore ha rivelato che vorrebbe proseguire il viaggio con chi condivide i suoi stessi valori e gioca pulito. Insomma, solo con chi ha motivazioni pure dietro la sua partecipazione all'adventure game. A queste parole ha risposto Giorgia Soleri, affermando di aver partecipato al programma per dimostrare a sé stessa di potercela fare pur avendo una malattia cronica, l’Endometriosi, e di non sentirsi sporca per questo, dichiarazione che ha portato gli altri concorrenti a guardarsi l’un l’altro e ridere, senza curarsi dei sentimenti della donna e prendendola come un modo per ottenere visibilità mediatica. “Hanno preso Pechino per dire che hanno la malattia della vulva”, ha commentato Barbara Prezia (Mediterranee) in un secondo momento.

Totò Schillaci parla del cancro

Un altro momento emozionante lo ha regalato Totò Schillaci, che ha parlato della sua lotta al cancro vissuta lo scorso anno, affermando che Pechino Express è la sua rivincita, dopo il calvario che hanno dovevo superare lui e la moglie, messasi a piangere ricordando quel periodo. In questo caso però nessuno ha riso, anzi si sono commossi tutti i concorrenti, per primo Bastianich e la Prezia. Durante il viaggio per portare a termine la prima missione, le Attiviste erano così arrabbiate - con Joe in particolare - che si sono dimenticate di prendere il sacco con i pesci, che doveva servire per concludere la prova in questione.