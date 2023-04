Pechino Express, gli ItaloAmericani sganciano bombe sui rivali: cosa è successo

Siamo giunti alla prima puntata dell'ultima tappa di Pechino Express, la Cambogia. La sfida tra le 5 coppie ancora in gara - Le Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio ‘Federippi’), Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia), e I Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo) - è sempre più agguerrita, e lo vediamo anche a inizio puntata, quando gli ItaloAmericani non hanno mancato di polemizzare sulle squadre in corsa.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore contro tutti

Prima di iniziare la vera missione, quella fatta di Tuk-Tuk da scovare, alfabeto da imparare e costumi da comprare, i conduttori - Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio - hanno fatto il punto della situazione, ricordando che l'ultima tappa nel Borneo Malese era stata vinta dagli ItaloAmericani, mentre a rischio eliminazione erano i Novelli Sposi, poi salvati dalla busta nera. Sono 3 le coppie prese di mira da Bastianich e Belfiore: quella delle Attiviste, che per la prima volta avevano dato del filo da torcere agli avversari nella prova Vantaggio, quella dei Siculi e quella dei Novelli Sposi.

Le polemiche

Di Giorgia Soleri e Federippi hanno detto che sono arrivate fino in Cambogia perché delle grandi leccacu*o. I due, ovviamente, si riferivano alla puntata precedente, quando la Soleri ha parlato della sua malattia cronica, una scelta vista come un modo per ottenere visibilità dai più. Anche lì, infatti, non erano mancate le polemiche sulla purezza delle sue motivazioni.

Dei Novelli Sposi hanno detto che sono troppo competitivi per non prendersela, anche se davanti ai conduttori hanno accettato senza battere ciglio la decisione dei due vincitori della scorsa puntata di dare proprio a loro, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il malus.

Dei Siculi, invece, hanno fatto presente che i due sono ancora in gara perché aiutati nel corso di Pechino Express sia da loro, gli italoAmericani, che dai Novelli Sposi.