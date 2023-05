Pechino Express, gli ItaloAmericani vincono la prova Vantaggio: il malus ai Novelli Sposi

Durante la semifinale di Pechino Express, in onda il 4 maggio su Sky e in streaming su Now TV, non sono mancate le sorprese: Gli ItaloAmericani, nonostante il malus iniziale, arrivano secondi alla prova Vantaggio e vincono contro I Novelli Sposi. Raggiunto il Libro Rosso di Enzo Miccio, lo ricordiamo, la classifica vede terzi I Siculi e ultime Le Mediterranee, a cui però non va così male: ottengono 20 euro per la serata per aver dato al pubblico a casa il concerto rapper migliore.

La prova Vantaggio

La missione, quella più importante per ottenere un posto in più nella classifica finale, consiste nel cucinare per gli alunni di una scuola di Kampong Loung un piatto tipico del luogo. Le due squadre in competizione, Gli ItaloAmericani e I Novelli Sposi, devono trovare la casa di una signora, preparare il pranzo e poi portarlo nelle due classi in questione. Gli unici due bambini che non mangeranno nulla sono coloro che le due coppie, Gli ItaloAmericani e I Novelli Sposi, devono portare a casa propria per ricevere dai genitori un cesto di frutta. Vince chi torna per primo da Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca: in questo caso Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Il Malus

Gli ItaloAmericani decidono di dare il malus ai Novelli Sposi, una scelta del tutto prevedibile visto che la lotta per la vittoria vede protagoniste in particolare le due coppie in questione. "Magari arriva qualcuno più divertente di Jake La Furia per loro, come i Ferragnez", dice Bastianich, e si scopre che Belfiore non conosce i due vip citati. Non manca poi il commento dell'ex nuotatrice la quale sottolinea il fatto che i due ItaloAmericani non hanno mai messo in difficoltà le Mediterranee. Tutti ridono, ma in realtà nello svantaggio a loro consegnato c'è poco di cui essere contenti: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il consueto contatto via radio, devono fermarsi, cercare un'amaca nei dintorni e stendersi per 10 minuti prima di ripartire. Avranno con sé una clessidra che dovranno capovolgere per ben tre volte prima di proseguire il viaggio. La cosa peggiore è che vedono tutti i loro rivali passargli davanti e non possono fare nulla per evitarlo.