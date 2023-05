Pechino Express, Jake La Furia è il malus per gli ItaloAmericani

Nella semifinale di Pechino Express, in onda giovedì 4 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, non poteva mancare una sorpresa per i nostri viaggiatori: la presenza di Jake La Furia, il rapper che ha iniziato la sua carriera con i Club Dogo per poi continuare da solista. Le 4 coppie che concorrono per aggiudicarsi la finale dell’11 maggio sono: Gli Italo-Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore); I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta); Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia); e I Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo). I viaggiatori devono raggiungere il traguardo di puntata, Battambang, partendo da Oudong e passando da Kampong Loung per firmare il Libro Rosso e ottenere un posto in più nella classifica conclusiva con la prova Vantaggio.

Il malus

Per una coppia non è affatto semplice farsi strada all’inizio: Gli Italo-Americani ricevono il malus da I Novelli Sposi, e scoprono con grande stupore che si tratta del rapper Jake La Furia, il quale li rallenta e non poco. Prima di rivelare lo svantaggio, però, i conduttori di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, insinuano che tra ItaloAmericani e Novelli Sposi ci sia un accordo perché le due coppie vorrebbero sfidarsi a vicenda nella finalissima del programma. È per questo che Federica Pellegrini e Matteo Giunta, una volta ottenuta la busta nera, dichiarano: “Proprio per far vedere che non c’è nessun patto scegliamo gli ItaloAmericani”; un’affermazione confermata in un momento precedente anche da Joe Bastianich e Andrea Belfiore: “Non c’è nessun patto, c’è rispetto”. “Prima dicono che vogliono arrivare in finale con noi e poi ci danno il malus”, rispondono i diretti interessati dopo aver ascoltato la decisione della squadra innamorata.

Jake La Furia

Il rapper, provvisto di bandiera nera, è un vero e proprio malus per gli ItaloAmericani: quando i due conduttori attiveranno lo svantaggio via radio i due dovranno radunare 20 persone e improvvisare un concerto rap. Solo quando Jake La Furia sarà soddisfatto della performance, potranno proseguire e passare il malus a un’altra coppia. Insomma, per il duo un concerto è certo, e riescono pure nell’impresa, radunando una ventina di persone ed esibendosi in una canzone rap dedicata a Pechino Express. In seguito il malus passa a I Siculi, i quali fermano un pullman pieno di abitanti del luogo e improvvisano un altro concerto, e a Le Mediterranee. Arrivati al Libro Rosso, anche I Novelli Sposi devono inventarsi qualche rima, ma i vincitori del concerto migliore - secondo il rapper - sono Le Mediterranee, che vincono 90.000 reel - 20 euro - da usare in serata.