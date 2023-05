Pechino Express, le Mediterranee eliminate a metà viaggio: cosa è accaduto

Come ogni puntata di Pechino Express che si rispetti, l'arrivo sul tappeto rosso è un momento molto importante ed emozionante. Questa volta niente libro rosso di Enzo Miccio, tanto che le coppie, raggiunte il luogo che solitamente permette di accedere alla prova Vantaggio, sono stupite di dover fare il famoso salto di fine puntata a metà della tappa finale. È comprensibile, perché sono cambiate all'improvviso le regole del gioco, e infatti gli ultimi ad arrivare al traguardo sono stati eliminati.

Eliminati

Le Mediterranee sono state eliminate dall'adventure show da un ballerino del luogo che le ha toccate per decretare la fine del loro viaggio in quanto approdate ultime al traguardo (primi gli Italo Americani, secondi i Novelli Sposi). Dopo l'eliminazione, la prima a prendere parola è Carolina Stramare: "Quando vivi la tua routine spesso non hai neanche il tempo di pensare e metabolizzare. Questo stop mi ha fatto pensare tanto a me, a cosa voglio continuare a coltivare quando tornerò a casa e a quanto mi sento fortunata, molto fortunata".

Per quanto riguarda Barbara Prezia, di cui in questa edizione si è sentito parlare spesso per via delle numerose critiche nei confronti dei Novelli Sposi, la Mediterranea ha detto: "Sono davvero molto fiera di me e di Carolina. Ringrazio per le esperienze vissute qua, posti così incredibilmente lontani da noi ma con un'umanità devastante che mi hanno colpita. E magari, chi lo sa, potrei scrivere una bellissima canzone riguardo a tutto questo".

Le dichiarazioni successive

"Siamo partite sottovalutandoci tantissimo, poi nelle ultime ore ci siamo analizzate e ci siamo dette: 'Ma noi ce lo meritiamo'. I ricordi più importanti sono in primis le persone con cui mi sono rapportata, perché ho avuto modo di conoscere racconti di vita di persone che probabilmente non incontrerò più. Mi ha lasciato tanta energia positiva questa cosa", dice la Stramare.

In un secondo momento, dopo i saluti e gli abbracci di rito con i conduttori e gli altri concorrenti (sì, anche con i Novelli Sposi), Sentiamo Barbara Prezia dire: "Pechino, mi hai reso non solo donna, ma anche un uomo con le pal*e"".