Pechino Express, Novelli Sposi vincono prova Vantaggio: il malus alle Mediterranee

A Pechino Express la prima prova Vantaggio in Cambogia ha visto scontrarsi tra loro I Novelli Sposi, arrivati primi al libro rosso di Enzo Miccio, gli ItaloAmericani, secondi in classifica, le Mediterranee (terze) e le Attiviste (quarte). Una prova di forza, coraggio ed equilibrio quella proposta dai due conduttori, che non si sono risparmiati nell'organizzare il gioco, con tanto di pesanti canne di bambù e tronchi in mezzo al fango.

La prova Vantaggio

Arrivati secondi al libro rosso, gli ItaloAmericani hanno subito messo in chiaro la loro posizione: “Dobbiamo vincerla, perché non possiamo permetterci di prendere il malus”. Anche Giorgia Soleri (Attiviste) ha espresso il suo pensiero: "Noi le prove vantaggio o le vinciamo o le vinciamo”. I Siculi, invece, si sono ritrovati a guardare la performance degli altri per aver raggiunto la tappa troppo tardi, un problema poi ripreso anche a fine missione.

Giunto il momento della prova Vantaggio, i due conduttori hanno rivelato le regole del gioco: le coppie si sfideranno a due a due e dovranno stare a piedi su dei tronchi posti in mezzo al fango con una pesante canna di bambù tra le mani per far cadere gli avversari. I primi a lottare per ottenere un posto in più nella classifica finale sono stati i Novelli Sposi, che hanno scelto di sfidare le Attiviste. Mentre gli ItaloAmericani si sono scontrati con le Mediterraneo. La finalissima tra Matteo Giunta e Joe Bastianich l'ha vinta il primo, marito di Federica Pellegrini, battuta da Bastianich nella seconda manche della prova Vantaggio.

Tra i momenti da ricordare, le affermazioni di Costantino Della Gherardesca. Quest'ultimo si è lasciato trasportare dall'euforia quando Carolina Stramare ha perso l'equilibrio contro Andrea Belfiore: “Nel fango sei molto sexy, quindi sei la vincitrice morale ed erotica della prova". Non è l'unico commento fatto dal conduttore che, dopo la vittoria di Matteo Giunta contro Bastianich, ha detto: "Ora puoi tornare a casa sano e salvo senza aver paura delle reazioni di tua moglie", riferendosi a Federica Pellegrini. I Novelli Sposi infatti hanno vinto la prova Vantaggio. Un grande traguardo anche quello dell'ex conduttore di MasterChef Italia il quale, per la prima volta nella storia televisiva, ha battuto la Pellegrini.

Il malus

I Novelli Sposi hanno scelto di dare il malus alle Mediterranee perché “non vogliamo accanirci troppo sugli italoamericani e pensiamo che si meritino la finale. Vecchie ruggini in campo? Giunta ha affermato di no, perché quanto successo nella puntata precedente è già passato, ma i conduttori hanno riproposto il video in cui Matteo Giunta, Barbara Prezia e Federica Pellegrini hanno discusso sui valori.

Non è un caso che la Prezia abbia risposto: “Penso che Matteo e Federica ce l’abbiano ancora con me”. Nemmeno è mancato il commento dell'ex nuotatrice alle sue parole: “Barbara è una persona a cui piace molto provocare. Ha capito che questo deve fare nel programma”. Alle Mediterranee è toccato portare sino alla missione finale un sacco con all'interno 20 chili di riso, e Barbara ha detto: "Federica mi ha abbassata di quei dieci centimetri per quanto sono pesanti questi 20 chili".