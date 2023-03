Pechino Express, la prova di immunità: ecco chi vedremo nel Borneo Malese

Altra puntata, altra prova di Immunità. Questa volta ad arrivare primi al Libro Rosso di Enzo Miccio sono I Novelli Sposi e Mamma e Figlio, i quali devono scontrarsi in una prova che prevede frutta ed elefenti, animali amanti di tale cibo. La sfida consiste in un percorso pieno di ostacoli, attraverso cui le coppie devono trasportare dei frutti in una cesta per portarli poi in un cesto più grande situato alla fine del tragitto. Nel mezzo, elefanti affamati pronti a fare il possibile per accaparrarsi una "ricompensa". A vincere è la squadra che a fine gara ha il cestino più pesante.

La prova di Immunità

Prima di vedere le coppie alle prese con la nuova sfida, Enzo Miccio ha dato prova della sua abilità nel trattare con gli elefanti. In altre parole: ha dimostrato ai concorrenti come svolgere l'esercizio, rendendosi protagonista di un momento memorabile per quanto divertente. Dopodiché si è passati alla vera performance. Martina Colombari non è partita benissimo: ha coperto la sua cesta con la maglietta per evitare che gli elefanti si accanissero su di lei, ma ciò le è costato il ritorno al punto di partenza. Per quanto riguarda la coppia dei Novelli Sposi, il marito della Pellegrini, Matteo, è caduto più di una volta e sempre nello stesso punto, finendo con il corpo in una pozza di fango, poi raggiunta in un secondo momento anche dalla Colombari. La sfida è entusiasmante, soprattutto grazie alle espressioni di Federica Pellegrini e Achille Costacurto nel vedere gli errori dei loro compagni di squadra. Insomma, le risate non sono certo mancate, ma chi è diventato immune ed è passato per diritto alla tappa del Borneo Malese?

Gli Immuni

La prova di Immunità ha visto vincitori Mamma e Figlio, con grande gioia di questi ultimi che hanno ottenuto il malus, poi usato per porre in svantaggio gli Avvocati. Il motivo? "Ci danno del filo da torcere", ha detto la Colombari. Le due sono partite in ritardo e con l'"uomo tigre" a carico, che deve arrivare alla prossima tappa con il trucco intatto. La cosa buona è che possono avvalersi della bandiera tigrata e "passare" il terzo incomodo a un'altra coppia se la incrociano lungo il tragitto. Eppure gli Avvocati hanno dovuto cavarsela da sole, portandolo con loro anche durante la ricerca della casa per la seconda notte.