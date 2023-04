Pechino Express, la prova vantaggio fra altalene e vermi: chi vince il bonus

Una prova vantaggio cronometrica e interminabile quella che vede i Siculi, le Mediterranee e i Novelli Sposi sfidarsi per guadagnarsi un posto in più nella classifica finale, il bonus a cui tutti aspirano. Una missione che provoca non pochi problemi alle tre coppie, perché la gara consiste nel recuperare due bandiere dondolandosi su un'altalena e, una volta conquistato il primo oggetto, prendere l'ascia, che servirà in un secondo momento, un cestino e la busta rossa al fine di avere indicazioni sulla seconda manche della prova vantaggio.

La prova vantaggio

Le Mediterranee partono per prime, ma qualcosa non va per il verso giusto: Barbara Prezia dice di avere uno strappo al muscolo della gamba e, dopo aver ottenuto l'approvazione degli sfidanti, Carolina Stramare agisce al suo posto, recuperando entrambe le bandiere grazie alle sue capacità atletiche, dimostrate usando l'apposita altalena. Un contrattempo che fa storcere il naso a Matteo Giunta, il quale dichiara: “Non voglio essere cattivo, ma secondo me è una di quelle simulazioni calcistiche per imbrogliare l’arbitro”. Tutti i torti sembra non averli: poco dopo, quando le due Mediterranee devono correre per raggiungere il villaggio dove si tiene la seconda parte della missione, Barbara corre senza accusare alcun malessere.

La seconda manche consiste nel rompere dei grossi tronchi e raccogliere 10 vermi del sago vivi. Una sfida che provoca emozioni negative, di orrore, in Federica pellegrini, la quale prova ribrezzo alla vista dei vermi vivi. D'altronde se Matteo Giunta usa l'ascia per tagliare i tronchi, qualcun atro deve pensare a quegli animaletti pronti anche a pungere per difendersi, come accaduto alle Mediterranee, che sono dovute tornare indietro perché due dei loro vermi erano morti.

I vincitori

Una volta arrivati da Costantino Della Gherardesca, i viaggiatori coinvolti devono mangiare dei vermi cotti e poi arare con un tronco una sorta di campo di canne da zucchero. Solo dopo le tre coppie sono salite sul podio: a vincere, però, sono i Siculi in quanto concludono la sfida nel minor tempo. Questi ultimi decidono di dare il malus alle Mediterranee, costrette a imparare una coreografia prima di rimettersi in viaggio verso il traguardo.