Pechino Express, scontro tra Federica Pellegrini e Barbara Prezia: "Ti accorcio di altri 10 cm"

La settima puntata di Pechino Express si è conclusa con un acceso scontro tra le Mediterranee e i Siculi; un dibattito a cui hanno partecipato anche i Novelli Sposi, arrivati penultimi al Tappeto Rosso, sì, ma anche fortunati perché la puntata non era eliminatoria. Per capire le origini del diverbio, però, dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla terza prova dell'ultima tappa nel Borneo Malese, dove tutto è iniziato con un fraintendimento tra le prime due coppie citate.

La missione finale

L'ultima prova prevedeva che i concorrenti raggiungessero il mercato del luogo per cercare dei frammenti di mappa posti dai due conduttori fra i pesci sui banconi, per poi arrivare a Kota Kinabalu, dove avrebbero trovato un tesoro, uno scrigno contenente la bandiera della Cambogia, sotto la quinta croce situata sulla sabbia; una prova già di per sé fraintesa, perché tutti credevano di poter trovare questo scrigno sotto una croce qualsiasi. Durante la ricerca al mercato però i Siculi hanno scovato due pezzi uguali della mappa, uno dei quali era destinato alle Mediterranee. I due coniugi, leali come pochi, hanno deciso di passare il secondo frammento a Barbara Prezia e Carolina Stramare invece di nasconderlo. Le due donne, però, hanno accusato i Siculi di aver rubato appositamente l'oggetto, ma la verità è un'altra.

Il dibattito

Dopo l'arrivo al Tappeto Rosso, i conduttori si sono soffermati sulla questione e hanno chiesto ai diretti interessati cosa fosse realmente successo. Totò Schillaci ha affermato di aver restituito il frammento mancante della mappa, trovato fra i pesci, subito dopo aver capito lo sbaglio commesso: "Gliela potevo buttare e invece...". La discussione è proseguita con Schillaci che ha ricordato del loro depistaggio nella scorsa puntata, ribadendo che i Siculi non sono così. All'accusa Barbara Prezia si è difesa dicendo che in questo gioco bisogna essere furbi, ma c'è una bella differenza tra depistare per scelta e comprendere di aver sbagliato a prendere due pezzi uguali di mappa per poi restituirne una di spontanea volontà.

Per tutta risposta Carolina Stramare ha dichiarato: "Non capisco perché debbano fare perbenismo ogni volta". Ma Barbara Lombardo non è rimasta in silenzio, anzi ha difeso il marito: "No, noi siamo sempre così. Non è perbenismo". A prendere parola anche Matteo Giunta, neo marito dell'ex nuotatrice Federica Pellegrini, che ha difeso i Siculi senza essere coinvolto direttamente nella questione e a cui la Prezia ha risposto: "Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticati". La frase ha provocato la reazione sorprendente della Pellegrini, la quale le ha urlato: "Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri", per poi aggiungere: "Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione". La mediterranea non ha mancato di contrattaccare, affermando: "Io non ho fatto il mio show, tu sì".

A vincere la missione, lo ricordiamo, sono stati gli Italo Americani, seguiti al secondo posto dalle Attiviste, al terzo dalle Mediterranee, al quarto dai Novelli Sposi e al quinto dai Siculi.