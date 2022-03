Pechino Express, seconda puntata: gli eliminati e cos'è successo

Seconda tappa per le 9 coppie rimaste in gara a Pechino Express. In prima serata su Sky Uno altri 446km percorsi sulla “Rotta dei sultani”; prima al traguardo la coppia “Italia-Brasile” composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes, mentre gli ultimi arrivati – “Gli atletici” Alex Schwazer e Bruno Fabbri – hanno dovuto abbandonare il viaggio del reality condotto da Costantino della Gherardesca. Scopriamo cos’è successo nella puntata di ieri.

Pechino Express 2022: l’itinerario della seconda tappa

L’altopiano dell’Anatolia è stato lo spettacolare punto di partenza della seconda puntata. A Konya, capitale del Sultanato di Rum e città dei Dervisci, monaci islamici conosciuti per la loro danza spirituale, le coppie si sono incamminate verso la destinazione intermedia: il Lago di Egerdir, meta turistica amatissima in Turchia e sede della difficile prova immunità. A trionfare, ancora una volta, le inarrestabili “Mamma e figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che hanno vinto l’iconico viaggio in mongolfiera. Le altre coppie hanno invece dovuto riprendere il viaggio destinazione Pamukkale, spettacolare sito naturalistico con piscine termali e antiche rovine romane. Nikita Pelizon e Helena Prestes – la coppia “Italia-Brasile” – hanno vinto a sorpresa davanti a tutti, dopo le difficoltà della prima puntata. Ultimi al traguardo invece “Gli atletici” Alex Schwazer e Bruno Fabbri, eliminati dal programma.

Prossimo appuntamento: le coppie in gara

Il viaggio lungo la “Rotta dei Sultani” riparte giovedì prossimo, sempre in prima serata su Sky Uno (canale 108) alle 21:15. In gara rimangono ora 8 coppie: Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”.