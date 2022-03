Pechino Express, le anticipazioni di stasera (in Turchia)

Prosegue il viaggio sulla “Rotta dei Sultani” per le nove coppie rimaste in gara a Pechino Express 2022. I concorrenti dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca dovranno percorrere 446km, e ancora una volta non mancheranno le difficoltà.

Le anticipazioni di stasera

In questa seconda tappa i partecipanti, come al solito provvisti solo di uno zaino e 1 euro al giorno in valuta locale, partiranno da Konya, città sull’altopiano dell’Anatolia capitale del Sultanato di Rum, definita la città più mistica della Turchia e patria dei Dervisci, monaci islamici conosciuti per la loro danza circolare. Tanto prove attendono le coppie, dall’agricoltura all’allevamento, fino alla dura prova immunità in Ittica, sul Lago di Egerdir, meta turistica amatissima in Turchia. Traguardo finale nella spettacolare Pamukkale e i suoi paesaggi mozzafiato: la prima coppia a raggiungerlo si aggiudicherà la tappa, mentre l’ultima sarà a rischio eliminazione.

Pechino Express 2022: le coppie in gara

Dopo la prima eliminazione a sorpresa de “Le TikToker” Anna Ciati e Giulia Paglianiti, rimagono coppie in gara: Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” – vincitori della prima tappa – Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”;; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 17 marzo)

Pechino Express 2022 va in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) alle 21:15 ed è disponibile in streaming on demand su SkyGo e NOW.

