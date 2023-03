Pechino Express terza puntata, un bel regalo per la coppia Avvocati

Siamo ormai nel pieno della gara a Pechino Express e tutti i concorrenti stanno dando il meglio di sè. Ormai dopo qualche puntata abbiamo cominciato a conoscere i partecipanti, tra loro la coppia degli avvocati, composta da Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Alessandra De Michelis, 34enne e creatrice della pagina Instagram Dc Legal Show insieme alla sua partner Federica Cau, è divenuta celebre in breve tempo grazie al successo della sua pagina. La pagina funge da sorta di reality che mostra la vita "legale" tra palestra, eventi mondani, abiti lussuosi e tribunali, tutto ciò che il pubblico desidera vedere sul tema.

Lara Picardi, invece è avvocato civilista del Foro di Torino e grande amica di Alessandra Demichelis. Insieme hanno deciso di mettersi alla prova entrando a far parte del cast di questa edizione di Pechino Express 2023. Grazie alla loro amicizia, le due si trovano a loro agio nel lavorare insieme affrontando le avventure che il programma offrirà loro.

A Pechino Express un bellissimo regalo rivela il lato dolce delle due concorrenti

In questa edizione gli avvocati sono sicuramente la coppia più combattiva ed energica di questa edizione. Decise e agguerrite, Alessandra e Lara mostrano però il loro lato più emotivo, in questa puntata hanno vinto infatti una preziosa esperienza in un tempio.

Qui hanno avuto l'opportunità di comprendere quanto la spiritualità e la comunità siano fattori importanti nella vita come anche all'interno di un programma come pechino. Le due donne commosse hanno affermato « Davvero un bel regalo». Non vediamo l'ora di seguire la loro avventura siamo sicuri che scopriremo molti lati preziosi di questa interessante coppia.