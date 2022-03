Pechino Express, terza puntata: tornano a sorpresa Enzo Miccio e Max Giusti

Da Pamukkale ad Avalich passando per Belevi, Izmir e Bergama: altri 339 km aspettano le 8 coppie rimaste in gara a Pechino Express 2022. Tra prove immunità, colpi di fortuna, autostop e passaggi, chi si aggiudicherà la terza tappa? Stasera anche il ritorno di due concorrenti storici del programma: Enzo Miccio e Max Giusti.

L’appuntamento è su Sky Uno in prima serata a partire dalle 21:15.

Terza puntata: anticipazioni e ospiti

I concorrenti ripartono da dove li abbiamo lasciati: da Pamukkale, nell’Anatolia meridionale – zaini in spalla e la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno – dovranno raggiungere Belevi, dove le prime quattro coppie si sfideranno in una delle prove immunità più famose di Pechino Express. Si partirà quindi alla volta dell’antica Bergama, per poi puntare dritti – ma non senza difficoltà – al traguardo, ad Aivalich. Colpo di scena sarà il grande ritorno di Enzo Miccio e Max Giusti, amati partecipanti al reality dell’ottava edizione, nel 2020. Questa volta, però, li vedremo in un ruolo assolutamente inedito.

Pechino Express 2022: le coppie in gara

Dopo le eliminazioni delle “TikToker” Anna Ciati e Giulia Paglianiti e “Gli Atletici” Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, rimangono 8 coppie in viaggio: Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”;; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”, le vincitrici delle prime due prove immunità.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 24 marzo)

Pechino Express 2022 va in onda oggi in prima serata alle 21:15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW.