Pechino Express: i viaggiatori tornano sui banchi di scuola per trovare i conduttori

La quinta puntata di Pechino Express inizia con il botto: i viaggiatori sono chiamati a cercare i due conduttori, Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il secondo sarà il primo a essere raggiunto, ma chi troverà Costantino sarà il primo a qualificarsi per la Prova Vantaggio, che da ora in poi sostituisce la prova di Immunità. Quinta tappa per i concorrenti, costretti a seguire le indicazioni di una busta rossa che li riporta sui banchi di scuola, e più precisamente alla St. Gregory School.

La prova per trovare i due conduttori

La prima prova per i concorrenti, partiti da Kampung Giamnel, nel Borneo Malese, li vede alle prese con lo studio di 6 termini in lingua malese: sono i bambini del villaggio a insegnargli la pronuncia, perché poi le coppie devono sostenenere un esame con approvazione e, come sempre, se sbagliano devono tornare sui banchi di scuola. I primi a riuscire nell'impresa sono gli Italo Americani, che ora devono trovare la casa del Capo Villaggio, dove li aspetta Enzo Miccio. Le attiviste, invece, partono per l'impresa quando tutte le altre coppie hanno quasi finito la loro missione e dopo aver atteso un quarto d'ora a causa del malus datogli dagli Italo Americani, vincitori della scorsa puntata. I siculi, Mamma e figlio e Le mediterranee sono i primi a dover tornare indietro per poi ripetere l'esame, e poco dopo vengono raggiunti dalle Attiviste. Una prova per nulla facile, ma l'importante è superare lo scoglio, e tutti - bene o male - sono arrivarti al molo.

Dov'è Costantino?

Un'altra missione attende i nostri eroi, che per trovare Costantino Della Gherardesca ed essere qualificati di diritto alla Prova Vantaggio: devono raggiungere il molo e usare una barca per 10 km immersi nella giungla. Gli Italo Americani arrivano per primi al molo e da lì prendono l'imbarcazione, senza grosse difficoltà durante il percorso. I problemi più consistenti li vivono i Mamma e figlio, con la barca bucata e quest'ultimo che inizia ad arrabbiarsi pronunciando parole forti in lingua inglese, e Le Attiviste, perché Giorgia Soleri si sente male lungo il tragitto in barca. Arrivati dal conduttore, i concorrenti si vedono costretti a bere il vino di riso, un prodotto tipico del posto: al primo posto si attestano I Novelli Sposi, che vincono il desiderato vantaggio e un viaggio all'insegna della natura e degli Orangotanghi. Gli altri devono raggiungere Miccio al libro rosso: i primi sono gli Italo Americani e le seconde Le Mediterranee. Non si qualificano per la prova Vantaggio Mamma e figlio, in terza posizione nella classifica.