Pechino Express: Victoria Cabello ed Enzo Miccio diventano i Segugi per una tappa

Sapevamo che Victoria Cabello avrebbe partecipato alla quinta puntata di Pechino Express, ma non avevamo idea della piega che avrebbe potuto prendere l'intera vicenda. D'altronde nessuno si aspettava, durante la prova Vantaggio, che la famosa "Perla di Labuan", quella raggiunta per prima dai Novelli Sposi, fosse proprio la conduttrice e attrice televisiva.

La prova Vantaggio

La prova, che vede scontrarsi i Novelli Sposi, Gli Italo Americani e le Mediterranee, comincia con i due conduttori che delineano il tragitto da percorrere. Una parte via mare - devono conquistarsi alcuni oggetti (un turbante, un cappello di paglia e la spada di Sandokan) -, e una via terra, per ottenere poi la parola d'ordine e salvare la Perla di Labuan. Non solo le barche per raggiungere le tre boe e arrivare ad afferrare gli oggetti di cui sopra - con tanto di benda sugli occhi per un membro della coppia-, ma anche un indovinello per ricevere la parola desiderata: Mompracem. Essendo tutto a tema Sandokan, non poteva mancare una domanda sulla sigla della serie cult, e delle opzioni di risposta quella giusta era la C, portata a casa dai Novelli Sposi, i quali salvano Victoria Cabello prima di scoprire che forse era meglio lasciarla legata al palo dell'imbarcazione.

Victoria Cabello ed Enzo Miccio sono i Segugi

Dopo una sfida estenuante - remare non è semplice e richiede forza -, Costantino Della Gherardesca dà una pessima notizia a tutti i concorrenti: Victoria Cabello ed Enzo Miccio partecipano alla gara e diventano la coppia "Segugi", ma lo scopo non è quello di aiutarli: devono fare il possibile per mettere in difficoltà gli altri viaggiatori. Infatti i due avranno una bandiera dello Stop che potranno sventalore quando incontreranno le altre coppie, penalizzandole: 10 minuti di attesa prima di proseguire il viaggio, e con tanto di clessidra a portata di mano. Se li incontrano a piedi, invece, devono toccarli con la bandiera rossa. Gli Italo Americani sono rimasti fermi per ben 20 minuti nel corso del viaggio verso Sibu, come i Siculi del resto. Insomma, zitti zitti i Segugi danno del filo da torcere agli altri concorrenti, e se la ridono pure. Tutti quelli che arriveranno al Tappeto Rosso dopo il "duo per una volta" saranno a rischio eliminazione.