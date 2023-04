Pechino Express, vincitori ed eliminati: dalla prova finale al traguardo

Una grande avventura oggi per i viaggiatori di Pechino Express, ancora una volta alle prese con numerose prove da affrontare, trovandosi a correre quasi per tutto il tempo. Le coppie in gara, partite da Sibu per raggiungere Mukah e approdare al tappeto rosso di Miri, a inizio puntata erano ancora sei: gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Mamma e Figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta), le Attiviste (Giorgia Soleri e Federippi), le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) e i Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo). Se la scorsa settimana il quinto appuntamento non era eliminatorio, stavolta la musica è cambiata: scopriamo insieme chi è arrivato primo al traguardo e chi invece ha dovuto lasciare il programma per sempre.

La prova finale

L'ultimo giorno di corse le coppie devono raggiungere il Parco Nazionale di Niah per la prova finale nel Borneo Malese della sesta puntata. Durante il tragitto non passano inosservate le ostilità tra i Siculi e le Mediterranee: queste ultime, dopo aver ricevuto dalla coppia il malus in seguito alla vittoria della prova vantaggio, non salutano più i due siciliani quando li incontrano, ma tutti e quattro sono pronti a offrire gesticci e parole inappropriate. Insomma, le due modelle non hanno preso bene lo svantaggio, e lo dimostrano in tutti i modi possibili, anche depistando la coppia durante la missione. Per fortuna, i Siculi non si sono lasciati ingannare. Una volta raggiunta la meta, i concorrenti si ritrovano in una foresta che, tramite un percorso di trekking durante il quale devono raccogliere sei pietre colorate, li conduce sempre più all'interno del parco. Queste pietre servono per la seconda parte della prova: il compito è quello di dare vita, utilizzando i numeri segnati sugli oggetti in questione, la bandiera della Malaysia. Infine, le coppie scoprono che la somma di queste cifre è la via per ottenere il numero di una porta e avere nuove indicazioni per trovare Costantino.

Vincitori ed eliminati

Arriva il momento del traguardo a Miri, dopo l'intensa ricerca di Costantino Della Gherardesca, il quale ricorda cosa è accaduto fra Siculi e Mediterranee: la storia del depistaggio volto a vendicarsi del malus. A vincere ancora una volta sono i Novelli Sposi, decisi a eliminare Mamma e figlio: "Ci siamo detti fin da subito che avremmo mantenuto una coerenza nelle scelte e per noi significa eliminare le coppie più forti. Mamma e Figlio sono rivali forti e validi”. La puntata è eliminatoria e quindi Martina Colombari e Achille Costacurta devono abbandonare il programma, con grande tristezza della donna, che afferma: "Grazie per questa opportunità. Abbiamo scoperto un nuovo modo di viaggiare e di essere mamma e figlio. Un viaggio così non l’avrei mai fatto altrimenti".