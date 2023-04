Pechino Express, vincitori ed eliminati tra prove di equilibrio e liquido da versare

Mancano poche puntate al gran finale di Pechino Express e la tensione è alle stelle. Nella prima tappa in Cambogia si è vista tutta, soprattutto tra i componenti delle diverse squadre che non hanno perso occasione di lasciarsi andare ad aspri giudizi. D'altronde è comprensibile, ormai sono solo 5 le coppie in gara - Le Attiviste (Giorgia Soleri e ‘Federippi’), Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia), e I Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo) - e tutte vogliono vincere.

La missione finale

L'immancabile prova finale prima di raggiungere il famoso Tappeto Rosso ha visto le coppie all'opera con la propria forza fisica. Il compito consisteva nel trasportare del liquido dentro ad alcuni contenitori appesi ad un bastone che i concorrenti dovevano tenere dietro la testa, all'altezza del collo, portando tutto il "dolce" peso sulla schiena e non solo. Un prova di equilibrio, sì, ma anche di attenzione, perché del liquido non doveva cadere nemmeno una goccia e doveva essere filtrato in un apposito contenitore, usato dalle persone del villaggio per cuocere lo zucchero di palma. È da citare il fatto che Federica Pellegrini ha sfiorato Barbara Prezia durante la prova e quest'ultima l'ha incolpata di averla spinta apposta. In realtà, nulla era voluto.

Vincitori ed eliminati

Nella classifica finale i primi ad arrivare al primo traguardo in Cambogia, Oudong, sono i Novelli Sposi, che sembrano aver ritrovato la grinta giusta per giungere alla tanto desiderata finalissima. Secondi classificati gli ItaloAmericani, seguiti al terzo posto dalle Mediterranee, al quarto dalle Attiviste e al quinto dai Siculi. A vincere l'ottava tappa di Pechino Express - con o senza Prova Vantaggio la vittoria era comunque nelle loro mani - sono i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due hanno scelto di eliminare le Attiviste, e la busta nera ha confermato tale decisione: Giorgia Soleri e Federippi sono tornate a casa. La Soleri, prima di andarsene, non ha mancato di ricordare che andare avanti nella corsa al traguardo - durante il programma l'abbiamo vista spesso sentirsi male - è stata dura a causa delle sue cinque malattie croniche, e Barbara Prezia ha commentato a bassa voce: "Che vittimismo...".

Il prossimo appuntamento con Pechino Express andrà in onda il 4 maggio su Sky Uno, alle 21:15, e vedrà protagonisti i Novelli Sposi, gli ItaloAmericani, i Siculi e le Mediterranee.