Pechino Express, i vincitori della quinta puntata: cosa è successo durante la prova finale

Siamo giunti alla terza prova della quinta puntata, con Victoria Cabello ed Enzo Miccio intenzionati a vincere perché sanno bene che coloro che arrivano dopo i "Segugi" sono tutti a rischio eliminazione. Quindi i due non perdono tempo, e corrono più degli altri, talvolta prendendo per i fondelli - con gesti e parole - le coppie che incontrano per strada. Ora tutti i concorrenti sono in viaggio verso Sibu, ma le sfide non sono ancora finite e la strada per il Tappeto Rosso, quella che vedrà vincitori della quinta Tappa i Novelli Sposi, è ancora lunga.

La prova finale

I viaggiatori devono vendere ananas, il frutto simbolo della città di Sibu, e per farlo devono recarsi al Pasar Market Central, ma i Segugi sembrano più in forma che mai e fermano tutti per 10 minuti con la bandiera dello Stop. I primi ad arrivare sul posto sono i Novelli Sposi, bloccati subito dalla Cabello e da Miccio, così come tutti gli altri concorrenti, tanto che i due surclassano le coppie e vincono la missione. Ora devono raggiungere il Mercato centrale di Sibu, dove si trova anche il Tappeto Rosso, ma prima scoprire il luogo esatto del traguardo sono obbligati a mangiare tre occhi di pesce. Non tutti riescono nell'impresa e chi si arrende viene penalizzato con 10 minuti di blocco. Gli unici a riuscirci, con una certa riluttanza iniziale, sono i Novelli Sposi, le Mediterranee e i Siculi.

I vincitori

All'inizio i vincitori sembrano essere i Segugi, ma Costantino Della Gherardesca fa presente il vantaggio, quello di una posizione in più nella classifica finale, vinto dai Novelli Sposi con la seconda prova, e sono proprio loro a vincere la quinta puntata di Pechino Express. A loro seguono i Segugi (primi a raggiungere il Tappeto Rosso), mentre tutti gli altri rischiano l'eliminazione. Tocca ai Novelli Sposi decidere chi salvare, e scelgono i Siculi, le Attiviste, Mamma e Figlio e le Mediterranee. Eliminano gli Italo Americani perché, a detta loro, sono più forti rispetto all'altra coppia. La prima puntata nel Borneo Malese, per fortuna, non è eliminatoria.

Quindi le coppie ancora in gara sono sempre 6: Le attiviste (Giorgia Soleri e Federippi), I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia), Mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta) e I Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo). Il prossimo appuntamento con Pechino Express è il 13 aprile su Sky Uno e in streaming su Now TV.