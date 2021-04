Il nuovo colpaccio di Fazio: Pelè ospite a 'Che tempo che fa'

Dopo Obama e Bill Gates, Fabio Fazio fa un altro colpaccio. Pelé, leggenda del calcio mondiale, sarà ospite a 'Che tempo che fa', alle 20 su Rai Tre, domenica 11 aprile. Con questa (ennesima) intervista esclusiva, il conduttore segna un altro clamoroso goal in casa Rai, "un sogno che si avvera" commenta su Twitter.

Edson Arantes do Nascimento, detto 'O Rei', è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detiene il 'Guinness World Record' per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, contando anche le amichevoli. Unico calciatore ad avere vinto 3 Mondiali (1958, 1962 e 1970, con la nazionale brasiliana), nominato 'Atleta del secolo' nel 1999 dal Comitato olimpico internazionale, 'Calciatore del secolo' nel 2000 dalla FIFA (insieme a Diego Armando Maradona), nel 2014 ha vinto il Pallone d'oro onorario FIFA. Dal 1961 è 'Patrimonio nazionale' del Brasile, dal 2011 'Patrimonio storico-sportivo dell'umanità per il Brasile' ed è stato inserito dal Time nel 'TIME 100 Heroes & Icons' del XX secolo. Dopo il suo ritiro nel 1977, l'ONU gli ha conferito il titolo di 'Cittadino del mondo' ed è diventato ambasciatore UNESCO e UNICEF. Dal 2018 la sua Pelé Foundation aiuta i bambini in tutto il mondo, con l'obiettivo di diffondere l'istruzione e combattere la povertà.