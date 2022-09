Pelé, stasera su Canale 5: le curiosità sul film

Stasera su Canale 5 va in onda il film “Pelè”. Dedicato ad uno dei massimo calciatori della storia, il film si concentra sulla sua giovinezza, dalla povera infanzia fino ai mondiali del 1958 quando, ancora giovanissimo, portò il Brasile ad alzare la coppa più ambita. Leggiamo qualcosa in più sul giovane Pelé e sul film a lui dedicato.

Pelé: trama, cast, curiosità

Nato nel 1940, il piccolo Edson Arantes do Nascimento comincia a dare i primi calci al pallone nella povera Bauru. Inizialmente soprannominato Dico, da bambino fa il lustrascarpe e gioca inizialmente scalzo. Anche in condizioni di degrado, ancora bambino mostra un talento naturale talmente elevato che le voci iniziano a circolare al di fuori delle favelas: nel 1956 viene convocato dalle giovanili del Santos quando ha ancora 15 anni. Fino ad allora non si era mai visto qualcosa del genere: conosciuto poi come Pelé - nome che lo accompagnerà per tutta la vita - viene convocato dalla prestigiosa nazionale brasiliana quando è ancora minorenne e con il numero 10 trascina i verdeoro alla vittoria del mondiale svedese del 1958.

Diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist, il film si concentra sulla giovinezza di Pelé, atleta che contende all’argentino Diego Armando Maradona il titolo di più grande calciatore della storia. La pellicola è pensata per un pubblico internazionale: mette dunque da parte alcune asprezze dei luoghi che descrive ed esalta le meravigliose gesta calcistiche del campione. Sottolinea, inoltre, la rivalsa del popolo brasiliano che, dopo le cocenti delusioni dei due precedenti Mondiali di calcio, ritrova con quello del 1958 una gloria che rischiava di appannarsi e festeggia la prima coppa del mondo della sua storia. E il fatto che parte di questo trionfo avvenga grazie ad un ragazzo tanto giovane, proietta nel futuro la grandezza del Brasile e il mito di Pelé; quest’ultimo avrà da quel momento una carriera costellata da gol e trionfi.

D'obbligo menzionare una curiosità inerente al film: il vero Pelé fa un'apparizione. Lo vediamo fugacemente nella hall dell'hotel, il giorno prima della finale del mondiale tra Brasile e Svezia. Il cast di "Pelé" è così composto: Leonardo Lima Carvalho, Kevin de Paula, Diego Boneta, Rodrigo Santoro, Vincent D'Onofrio, Adriano Aragon, Tonya Cornelisse.

Dove vedere Pelè in tv e in streaming (mercoledì 21 settembre 2022)

Il film “Pelé” va in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5. La pellicola è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.