Peppa Pig, arriva la coppia di due mamme: è polemica

Peppa Pig si colora d'arcobaleno. Tra i personaggi del celebre cartone animato - creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e in onda dal maggio 2004 - arriva una coppia formata da due mamme.

Due anni fa la petizione di un sito statunitense che chiedeva una famiglia di genitori dello stesso sesso, ieri l'episodio trasmesso sull'emittente britannica Channel 5, dal titolo 'Families' - che andrà in onda nei prossimi mesi negli altri Paesi - in cui è apparso un nuovo amico di Peppa, Penny Polar Bear, che descrivendo la sua famiglia racconta: "Io vivo con la mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l'altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti". Un passo concreto verso l'inclusività accolto con entusiasmo dalla comunità lgbt, che ha definito "fantastica" la puntata, la prima di una lunga serie che rappresenterà in questo modo anche le famiglie arcobaleno.

E' la prima volta in 18 anni di storia che viene presentata una coppia dello stesso sesso ed essendo Peppa Pig uno dei programmi tv più popolari per i bambini in età prescolare di tutto il mondo, non mancano ovviamente le polemiche. Non tutti infatti apprezzano l'iniziativa degli autori e su Twitter si è infiammato il dibattito.

La reazione sui social

Le immagini della puntata hanno fatto in poche ore il giro del web, sollevando una bufera. "Lesbiche in Peppa Pig... i programmi per bambini non possono essere solo per i bambini?", si legge in un tweet che accusa lo show di "fare il bello e il cattivo tempo". E ancora: "Fatela finita di confondere i nostri figli, sono solo bambini". Qualcuno però risponde: "I bambini sono una spanna più avanti rispetto agli adulti". Un altro genitore assicura ironico: "I miei figli hanno visto la prima coppia omosessuale su Peppa Pig e il mondo non è finito". Infine, in Italia, in molti si domandano: "Ditemi che Pillon ha già commentato. Pillon VS Peppa Pig, scontro fra titani".