Per Elisa - Il caso Claps: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La serie ricostruisce un celebre fatto di cronaca: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett per mano di Danilo Restivo. La storia ha inizio il 12 settembre 1993 e si svolge nell’arco di circa vent’anni tra Potenza e la costa inglese di Bournemouth. All'epoca 16enne, dopo aver salutato il fratello Gildo, Elisa Claps uscì di casa per dirigersi in Chiesa, con l'intenzione di tornare a casa prima dell'ora di pranzo. La giovane incontrò Danilo Restivo nella chiesa della Santissima Trinità, ma da quel momento nessuno la vide più. Il 12 novembre 2002, a Bournemouth (Inghilterra) una madre single, Heather Barnett, fu ritrovata senza vita, mutilata, all'interno della sua abitazione. Per questo omicidio fu condannato Restivo, che nel frattempo si era sposato e conduceva una nuova vita in Inghilterra. Il 17 marzo 2010, in fondo al sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, vennero ritrovati occultati i resti di Elisa Claps: soltanto 17 anni dopo l'atroce delitto fu accertata la colpevolezza di Restivo per la morte della Claps. La serie si concentra sulla figura di Gildo Claps e sulla sua famiglia, raccontando la sua lotta per ottenere giustizia per sua sorella Elisa.