Perché Alessia Marcuzzi, Giorgia Rossi e Maurizio Pistocchi hanno deciso di lasciare Mediaset

Alla vigilia della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, previsti per oggi, Alessia Marcuzzi, Maurizio Pistocchi e Giorgia Rossi comunicano ufficialmente di aver già deciso di lasciare l'azienda. Lo fanno attraverso i propri profili social, tra gratitudine e qualche accenno all'amarezza, almeno nel caso di Marcuzzi.

L'addio di Marcuzzi

L'addio di Alessia è stato comunicato ieri, dopo venticinque anni tondi tondo al Biscione. E dopo che proprio qui, tra i corridoi di Cologno Monzese, la presentatrice romana ha visto nascere la sua carriera (Colpo di fulmine. E poi Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island, le trasmissioni citate da lei stessa nel post). C'è riconoscenza nelle parole di Marcuzzi, ma c'è anche "grandissima sofferenza", ha precisato. Ma qual'è la ragione che l'ha spinta a lasciare? Non è specificata. C'è però l'ipotesi di qualche insoddisfazione in quel "non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti", che l'ha spinta a cercare qualcosa "più costruito su di lei" che evidentemente non è arrivato.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, alla Marcuzzi i vertici Mediaset avrebbero proposto di condurre la nuova edizione di Scherzi a Parte in tandem con Enrico Papi, ma Dagospia ha fatto sapere che Alessia avrebbe detto no per via di antichi attriti professionali con il collega risalenti. Quanto alle Iene, vera e propria casa per anni, pare che Davide Parenti stia pensando ad una nuova timoniera in vista di una rivoluzione nello show.

Ma dove approderà Alessia? Alcuni rumors la vogliono pronta a volare verso Netflix, dove un domani si potrebbe decidere di riprendere le fila di vecchi e nuovi show modello La Talpa.

Il congedo di Giorgia Rossi e Maurizio Pistocchi

Ma Marcuzzi non è l'unica a lasciare. C'è anche Giorgia Rossi, conduttrice sportiva presente in azienda da otto anni. Secondo le indiscrezioni, la presentatrice approderà a Dazn per raccontare la Serie A accanto al (già) volto di rete Diletta Leotta. "Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset - ha scritto sempre via social - Parlo di “esperienza” perché questo è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure 30 anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita. Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset invece la scintilla è scattata subito. E mi fa sorridere oggi pensare a quella ragazzina non tanto sicura di sé che è riuscita a coronare i suoi sogni: in un’azienda così importante e prestigiosa ho potuto raccontare un Mondiale, la Champions League e tante storie di sport impossibili da dimenticare".

"Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’Editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici, il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuna mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo".

E' carico di riconoscenza l'addio di Maurizio Pistocchi, conduttore e giornalista sportivo, vera e propria colonna di Sport Mediaset. "Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset - digita su Twitter - e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti e mi ha consentito di vivere una esperienza umana e professionale irripetibile Dopotutto , domani è un altro giorno? Ad maiora". Al momento non è dato sapere se ci siano già nuove esperienze lavorative ad attenderlo.