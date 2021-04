Perchè tutti dicono "Hai cagato?"

Come nasce la battuta pronunciata da Angelo Pintus in 'Lol - Chi ride è fuori' e diventata presto virale in rete

Se c'è stato un tormentone capace di allietare la Pasqua degli italiani in zona rossa, questo è stato "Lol - Chi ride è fuori", comedy show disponibile dal primo aprile su Amazon Prime Video. Ma è soprattutto una battuta di Angelo Pintus ad aver trovato spazio in rete, ovvero quell' "Hai cagato?" in cui sicuramente vi sarete imbattuti se siete utenti di Twitter e Facebook.

(Attenzione: SPOILER terza puntata Lol)

"Hai cagato?", come nasce la battuta di Pintus

Tutto nasce da uno sketch improvvisato tra Pintus e Katia Follesa, entrambi comici in gara nella tramissione comica condotta da Fedez e Mara Maionchi. Nel corso della seconda puntata, infatti, Michela Girauld, altra concorrente, ha proposto loro di cimentarsi in un remake della scena più nota del film cult 'Harry ti presento Sally', quella in cui l'attrice finge un orgasmo. Detto, fatto: il siparietto è stato ricreato all'interno dello studio televisivo. Peccato però che Pintus abbia deciso di inserire una imitazione nell'imitazione, ovvero ha immaginato che a prendere parte alla gag fosse Antonino Canavacciuolo: proprio vestendo i panni dello chef, Pintus ha esclamato l'ormai leggendario "Hai cagato?" al termine dell'esibizione di Katia, ironizzando sul finto orgasmo della partner.

Pintus ammonito e le prossime puntate di 'Lol - Chi ride è fuori'

La battuta è diventata presto virale online - così come l'intero show (di cui è stata finalmente annunciata la data di uscita delle prossime puntate) - tanto che il video dell'accoppiata Pintus-Follesa è ormai rintracciabile ovunque.

Da precisare, inoltre, che è stata proprio la battuta dell' "Hai cagato?" a costare una ammonizione a Pintus: com'è noto, infatti, il programma prevede che i dieci comici in gioco (oltre a Follesa, Pintus e Girauld, anche Luca Ravenna, Lillo, Elio, Fru e Ciro dei The Jackal, Caterina Guzzanti e Frank Matano) restino seri per sei ore consecutive pur provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. In palio un montepremi da centomila euro (da donare in beneficenza).