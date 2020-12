Cinque motivi per vedere subito "Soul", il nuovo film di animazione Disney

Le motivazioni (senza spoiler per chi non l'ha ancora visto)

Il 25 dicembre 2020 è uscito in tutto il mondo su Disney+ "Soul", il nuovo film di animazione della Pixar. In pochissimi giorni, "Soul" è già stato visto da milioni di persone, riscuotendo un apprezzamento pressocché universale di pubblico e di critica.

Se ancora non lo avete fatto, abbiamo raccolto cinque motivi per provare a convicervi a guardarlo: da soli o in compagnia, poco importa, l'importante (per noi) è non perdersi questo capolavoro. Non ci sono spoiler, quindi potete leggere questo articolo senza timore di rovinarvi la visione.

Per tutti i dettagli su Soul, la trama, le anticipazioni, le curiosità sui personaggi e le voci, abbiamo scritto questo approfondimento.

Perché vincerà di sicuro (almeno) un Oscar

Gli addetti ai lavori sono già quasi certi che Soul vincerà (almeno) un Oscar, se non di più. E le premesse ci sono tutte: non solo perché la storia è ben scritta e sviluppata in modo emozionante, ma anche perché il film è diretto da Pete Docter.

Se il nome vi è nuovo, sappiate che Pete Docter ha già vinto non uno ma ben due Oscar: il primo riconoscimento agli Academy Awards risale al 2010, per lo struggente Up, il secondo con Inside out, le cui reminiscenze sono evidenti anche in Soul.

Perché è il primo film Pixar con un protagonista afro-americano

Joe Gardner, l'insegnante e musicista la cui anima (soul, in inglese) compie un viaggio a dir poco avventuroso in questo film, è il primo protagonista afro-americano di un lungometraggio Pixar.

E il fatto che ciò avvenga alla fine dell'anno contraddistinto anche (soprattutto negli USA) dal movimento di protesta Black Lives Matter è una coincidenza (il film era in preparazione da circa quattro anni) dal valore fortemente simbolico. Quasi un "momento storico", almeno nella storia del cinema, come quando nel 2018 uscì Black Panther, il primo film su un supereroe di colore.

Perché ha una colonna sonora incantevole

Il fatto che Joe sia afro-americano non è un dettaglio. Gardner, infatti, interpreta un pianista di musica jazz, la cui carriera è iniziata dopo un folgorante incontro con una jazz band in una delle classiche taverne seminterrate newyorchesi.

La musica dei film Disney+ e Pixar è sempre eccezionale, ma in questo caso siamo davvero di fronte a una colonna sonora magnifica, godibilissima anche da tutti coloro che amano il jazz.

In questo video (link) potete ascoltare la soundtrack originale di Soul

Perché insegna ad apprezzare la normalità

A proposito di grande musica, Lucio Dalla cantava che "l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale". Ecco, senza spoilerare troppo come abbiamo promesso, si può dire che Soul insegna ad amare la propria vita normale.

Non (solo) nel senso della vita che avevamo prima della pandemia, con concerti, viaggi, baci e abbracci. Perché Joe Gardner è un eroe diverso da quello delle classiche storie Disney.: non è un supereroe, non è un principe né un re della giungla: è un insegnante precario delle medie che, arrivato alla mezza età, aspetta ancora la sua grande occasione di gloria. E qui ci fermiamo, per non dire troppo.

Perché è un film perfetto anche per gli adulti

I film Disney sono tipicamente per tutta la famiglia, ma Soul è diverso. A differenza di altri grandi classici, di Natale o meno, questo è però davvero un lungometraggio che gli adulti possono godersi senza dover compiacere figli, nipoti e i più piccoli in generale.

Non è mai smielato, non è una fiaba con la classica morale per bambini, e ha diversi livelli di lettura che fanno di Soul un film da non perdere anche quando l'età delle favole è finita da un pezzo. E non è escluso che, dopo il sicuro successo di Soul, Disney Pixar decida di produrre un sequel della storia di Joe e 22.

