PerdutaMente: stasera il documentario sull’Alzheimer diretto da Paolo Ruffini

Sky Documentaries trasmette “PerdutaMente”: frutto di una lunga lavorazione, è un’opera che dà voce ai malati di Aa e a coloro che se ne prendono cura, solitamente definiti “seconde vittime”. Un percorso sofferto ma anche ricco di umanità e speranza, affrontato da Paolo Ruffini con encomiabile delicatezza. Scopriamo le anticipazioni di questo film.

Le anticipazioni del documentario di Paolo Ruffini

"PerdutaMente" è un documentario diretto da Paolo Ruffini e Ivana di Biase e parla di una patologia tanto diffusa quanto generalmente poco dibattuta: l'Alzheimer. Tutto parte da una richiesta postata su Instagram: mediante il social l'attore toscano ha instaurato dialoghi con persone che hanno familiari o amici affetti dal morbo di Alzheimer. Ruffini si mette così in viaggio e, girando in lungo e in largo l’Italia, incontra le persone malate e i loro cari per catturarne le emozioni, gli sforzi psico- fisici, il dolore ma anche la speranza rivolta a un possibile futuro. L’approccio alla materia è profondamente rispettoso, ma non disdegna parentesi più leggere. L’attore livornese sembra suggerire che, anche se non è possibile guarire dall’Alzheimer, si può e si deve prendersene cura mediante l’amore e la premura. Già con “Up&Down - Un Film Normale” (2018), dedicato ad alcuni attori affetti dalla Sindrome di Down, Ruffini aveva dato voce e dignità a esseri umani troppe volte trascurati dalla nostra società. Con “PerdutaMente”, in onda questa sera alle 21.15 su Sky Documentaries, prosegue dunque una benemerita indagine che offre il giusto risalto a una umanità ricca e colma di voglia di vivere.

Dove vedere “PerdutaMente” stasera in tv (Lunedì 25 aprile)

Il documentario PerdutaMente va in onda questa sera, 25 aprile, in prima tv assoluta alle 21:15 su Sky Documentaries (canale 122 o 402 di Sky), in streaming su NOW e sarà poi disponibile on demand su Sky Go.