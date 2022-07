Perfetti sconosciuti, stasera in tv il film con Edoardo Leo e Marco Giallini: trama e cast

Oggi, 3 luglio, alle 21.25 su Rete 4 appuntamento con “Perfetti sconosciuti”. Forte di un cast ricco di volti noti coadiuvati da un’ottima sceneggiatura, il film di Paolo Genovese si è imposto come campione d’incassi al box office e pellicola di culto per spettatori e critica. Scopriamo tutte le curiosità su questa commedia di casa nostra.

Perfetti sconosciuti: cast e trama

Di "Perfetti sconosciuti" balza innanzitutto all'occhio il ricco cast, così composto: Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Benedetta Porcaroli. Nel corso del 2016 il film di Paolo Genovese si è imposto classificandosi secondo nella classifica annuale dei film più visti al box office italiano, con oltre 16 milioni di euro (preceduto soltanto da “Quo Vado?” con Cecco Zalone). Non è tutto perché si è rivelato anche il caso raro di commedia italiana contemporanea capace di ottenere i favori della critica. Tra le altre cose, l'opera ha vinto due David di Donatello (incluso quello come miglior film) ed è stato acquistato da molti paesi, che ne hanno fatto innumerevoli remake internazionali.

Il film ci mostra il chirurgo estetico Rocco e la psicoanalista Eva, una coppia in crisi coniugale. Genitori di Sofia, una sera invitano a cena dei loro cari amici: il tassista Cosimo e la veterinaria Bianca, sposati da poco; l’avvocato Lele e sua moglie Carlotta, casalinga; l’insegnante di ginnastica Peppe, che aveva promesso di far conoscere a tutti la sua nuova fidanzata, che non si presenterà. Nel corso della serata, un pettegolezzo spinge Eva a proporre alla compagnia una specie di gioco: le telefonate e gli sms che arriveranno sui cellulari di tutti i presenti dovranno essere resi pubblici. In

poco tempo i risvolti ludici crolleranno e ad emergere saranno piccole e grandi bugie, capaci anche di compromettere i rapporti interpersonali.

Dove vedere Perfetti sconosciuti stasera in tv

Perfetti sconosciuti va in onda oggi, 3 luglio, su Rete 4 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.