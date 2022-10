Petra 2: anticipazioni della puntata di questa sera

Nuove indagini per la “Petra” di Paola Cortellesi: un ragazzo vestito da diavolo viene ritrovato senza vita. L’episodio rivelerà una spirale di segreti e delitti che la protagonista, con l’aiuto di Antonio, dovrà districare. Di seguito, le anticipazioni della serata targata Sky.

Petra 2: anticipazioni nuova puntata (2x03)

La seconda stagione di “Petra” giunge al terzo appuntamento (di quattro). I precedenti due episodi stagionali hanno ottenuto dei ragguardevoli risultati auditel. Abituata a ruoli brillanti, ad una verve unica nel panorama dello spettacolo italiano, Paola Cortellesi ottiene i favori del pubblico anche con una serie che fa del dramma e del noir i suoi generi di riferimento. La puntata in onda oggi, 5 ottobre, su Sky ha come titolo “Carnevale diabolico”. Ed è proprio durante i festeggiamenti del carnevale che accade un evento sconvolgente: un ragazzo travestito da diavolo viene ritrovato senza vita. Qualcuno lo ha misteriosamente assassinato. Un caso per Petra Delicato, che insieme al sodale Antonio Monte inizia a scavare nel passato della vittima. La vita del giovane appare dissoluta, tra droga e feste con compagnie poco raccomandabili. Durante le indagini viene però ritrovato un secondo cadavere mascherato. A quel punto Petra capisce che i due delitti sono con ogni probabilità collegati. Ricerche e rivelazioni riveleranno una vicenda dove è incerto il confine tra vero e falso, tra vittime e carnefici.

La regia di “Petra” è firmata da Maria Sole Tognazzi. La serie è ispirata alle indagini di Petra Delicado, personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett.

Quando e dove vedere Petra 2 (5 ottobre 2022)

La seconda puntata stagionale di “Petra” va in onda a partire dalle 21.15 sia su Sky Serie (canale 112) che su Sky Cinema Uno (canale 301). La serie è visibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al serivizo.