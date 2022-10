Petra 2, stasera l'ultima puntata: le anticipazioni

Quarta e ultima indagine stagionale per Petra Delicato: la detective interpretata da Paola Cortellesi è alle prese con il complesso mondo delle baby gang. Misteri e tensioni, ma anche sorprese inerenti alla vita privata della protagonista e a quella di Antonio (Andrea Pennacchi). Leggiamo la trama dell’episodio in onda questa sera su Sky.

Petra 2: anticipazioni ultima puntata

La seconda stagione di “Petra” approda oggi, 12 ottobre, al momento del gran finale. Dopo il successo ottenuto con la prima stagione il ritorno dell’investigatrice era atteso al varco. Le aspettative non sono state per nulla disattese: la qualità del prodotto è stata rimarcata dai più e gli ascolti sono stati all’altezza della situazione. Per non parlare di Paola Cortellesi, attrice nota per i suoi ruoli brillanti, ma assolutamente capace ad indossare abiti drammatici.

La puntata che chiude la seconda stagione della serie ha come titolo “Nido vuoto”. La vicenda ha inizio con il furto di una pistola. Evidentemente l'arma ha un valore importante: da quel momento, infatti, all'episodio si agganciano una serie di omicidi. Le indagini conducono direttamente al complesso e delicato mondo delle baby gang. Un universo nel quale regnano leggi della strada e nel quale di rado gli adulti riescono ad infiltrarsi. Oltre alla sfera lavorativa, Petra e Antonio sono protagonisti di vicende personali all'insegna di grandi cambiamenti e di qualche sorpresa. Gli episodi di “Petra” sono diretti da Maria Sole Tognazzi e la serie è ispirata alle indagini di un personaggio letterario creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett.

Quando e dove vedere Petra 2

La quarta e ultima puntata stagionale di “Petra” va in onda mercoledì 12 ottobre a partire dalle 21.15, sia su Sky Serie (canale 112) che su Sky Cinema Uno (canale 301). La serie è visibile anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.