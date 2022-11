Anna Pettinelli sull'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli: "È un po' colpa di Selvaggia"

A Domenica In, come ogni domenica quando c'è il sabato sera Ballando con le stelle, è stata commentata la puntata del talent condotto da Milly Carlucci. Inevitabile una riflessione su Lorenzo Biagiarelli che è stato eliminato e non senza lo stupore di molti, tra cui anche la stessa Mara Venier che ha sottolineato quanto sia stato invece molto bravo in queste settimane. E la stessa Venier ha poi punzecchiato Mariotto, presente in studio, affermando che la giuria sia sempre stata molto critica nei suoi confronti. Della medesima opinione anche Ema Stokholma: "Ha fatto un percorso bellissimo a Ballando Lorenzo. Mi fa strano che sia uscito lui e non io".

Anna Pettinelli, chiamata da Mara Venier come opinionista settimanale nel suo programma, invece ha un'opinione diversa sull'eliminazione dello chef: "Non ho capito perché non hanno tirato fuori il slava condotta secondo me c'entra un po' la fidanzata... Secondo c'entra per com'è Selvaggia, lei è divisiva e secondo me è per questo che non hanno salvato Lorenzo". Chissà se anche Lucarelli ha la stessa idea.

Secondo Alberto Matano la colpa è in gran parte della giuria: "Un po' di responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica. C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta". Matano poi ha chiosato: "Biagiarelli è finito al televoto alla settima puntata perché la giuria per settimane è stata severa".

Dopo aver fatto parlare Matano, Mariotto ha deciso di parlare e ha lanciato un'accusa ben precisa: "Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria… Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno".

Lo sfogo di Anastasia Kuzmina dopo l'eliminazione

"Essere eliminati alla settima puntata fa male - ha scritto Anastasia Kuzmina su Instagram - Soprattutto quando hai un allievo che si impegna così tanto e che ti permette di creare delle coreografie così belle e complesse. È un ragazzo buono e gentile e mi ha dato la possibilità di insegnare DAVVERO a ballare". "È sempre stato curioso di conoscere ogni dettaglio di ogni passo - ha raccontato Anastasia di Lorenzo -, mi ha ascoltata mentre parlavo della noiosissima storia della danza e mi ha ascoltata ancora di più quando gli parlavo della grande tristezza della guerra nel mio paese. E per questo mi rifiuto di credere che le persone davvero possano scrivere questo tipo di cattiverie nei commenti".

"Poche volte - si legge ancora nel post su Instagram - ho visto una brava persona essere così massacrata e denigrata. Non ha senso per me. Però, ormai è fatta. Torneremo al ripescaggio e non vedo l’ora. Cercherò di creare la coreografia più bella di sempre perché so quanto a Lorenzo piace ballare e quanto a me piace ballare con lui".