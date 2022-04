Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi

Oggi a Piazzapulita (21.25, La 7) sono previsti nuovi aggiornamenti e reportage sulla guerra in Ucraina. Su tutto ci si pone una terribile domanda: davvero rischiamo una Terza Guerra Mondiale? Corrado Formigli ne parla con i suoi ospiti. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Quella appena trascorsa è stata per Corrado Formigli e Piazzapulita una settimana di polemiche: in tanti (e su più fronti) sono stati coloro che hanno criticato lo show per aver dato spazio nella scorsa puntata a Steve Bannon, il discusso ex braccio destro di Donald Trump. A ogni modo, il talk show di La7 continua a proporre notizie e speciali dal fronte, con nuovi reportage firmati da Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi. Al centro della puntata di questa sera si staglia la più ingombrante fra le domande: esiste realmente il rischio di una Terza Guerra Mondiale? E quanti e quali spazi restano alla diplomazia?

Gli ospiti di questa sera

Formigli parla di tutto ciò con i suoi ospiti in studio, a cominciare da Michele Santoro, reduce da una polemica con Enrico Mentana (su Covid e guerra in Ucraina) nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Intervengono anche lo storico Paolo Mieli (ex direttore del Corriere della Sera), i giornalisti Stefano Cappellini, Annalisa Cuzzocrea, Alberto Negri e Marco Tarquinio, la responsabile della società Dante Alighieri di Kiev Alona Kliulieva e Nunzia De Girolamo.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 28 aprile)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.