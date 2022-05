Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Oggi alle 21.15 va in onda su La7 una nuova puntata di Piazzapulita. Cosa ne sarà di Mariupol adesso che i civili sono bombardati dall’esercito russo? C’è il rischio di una escalation nucleare? Corrado Formigli ne parla con Enrico Letta e Giuseppe Conte. Prevista anche una intervista con Marat Gabidullin, ex ufficiale della Brigata delle tenebre di Putin. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Al centro della puntata odierna di Piazzapulita c’è ancora la guerra in Ucraina. Una domanda si propone inevitabile: cosa ne sarà di Mariupol e dei suoi civili, bombardati dall’esercito russo? Il discorso verrà poi ampliato, analizzando le recenti previsioni dell’intelligence Usa, che ritiene probabile una escalation nucleare. Garantiti aggiornamenti dell’ultima. Autore di diversi reportage dal fronte, per l’occasione Gabriele Micalizzi interviene in studio.

Gli ospiti di questa sera

Durante la nuova puntata di Piazzapulita Corrado Formigli intervista Marat Gabidullin, ad appena un giorno dall'uscita del suo libro "Io, comandante di Wagner. Una testimonianza unica sull'armata segreta di Putin".

La cosiddetta Brigata delle tenebre è una truppa di mercenari di Vladimir Putin, per alcuni la più feroce di tutte, già responsabile di alcune operazioni speciali (in Africa e in Siria) e attualmente impegnata sul territorio ucraino. Ex ufficiale, Gabidullin racconterà la storia vista dall’interno di questo pericoloso gruppo. Gli altri ospiti della serata sono Enrico Letta, segretario del Partito Democratico Enrico Letta; Giuseppe Conte, Presidente del Movimento Cinque Stelle; Alexander Nevzorov, giornalista dissidente russo; il sociologo Marco Revelli; Nunzia De Girolamo; Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica; i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri e Alessandra Sardoni. Inoltre, lo scrittore Stefano Massini propone uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 12 maggio)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.