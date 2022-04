Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera, 14 aprile 2022, Corrado Formigli torna a puntare i riflettori sull’attualità italiana e internazionale con una nuova puntata di Piazzapulita. Tra reportage, focus e dibattiti verranno analizzati alcuni temi cardine dettati dalla guerra in Ucraina. L’appuntamento è su La7 alle 21:25: ecco le anticipazioni e gli ospiti della diretta.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Al centro della serata, un reportage esclusivo firmato da Gabriele Micalizzi che mostrerà le immagini inedite del teatro bombardato di Mariupol. Eretto nel 1960 secondo uno stile neoclassico, il Teatro accademico di prosa della Regione di Donetsk era uno dei simboli culturali e non solo di una città ormai ridotta in polvere. Formigli parlerà di questo con i suoi ospiti in studio, aggiornandoci inoltre sulle ultime notizie dal fronte, con particolare attenzione all’escalation dei combattimenti nell’est dell’Ucraina che rischia di segnare una tappa fondamentale nell’andamento del conflitto.

Gli ospiti di oggi

Tra gli ospiti di Corrado Formigli di questa sera ci sarà l’ingegnere Carlo De Benedetti, ex editore di Repubblica e dell’Espresso e attuale editore del quotidiano Domani; parteciperanno alla puntata anche: l’ambasciatore Riccardo Sessa, il sociologo Marco Revelli, il Generale Vincenzo Camporini, i giornalisti Federico Fubini, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata lo scrittore Stefano Massini proporrà al pubblico di La7 uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 14 aprile)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.