Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Nell’odierna diretta di Piazzapulita - come di consueto in onda su La7 alle 21.25 - Corrado Formigli si muove su due fronti (che renderà comunicanti): l’analisi dell’ultima settimana del conflitto bellico in corso e l’intervista all’ex capo stratega dell’amministrazione Trump. Ecco le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Anche questa settimana Corrado Formigli propone un reportage da Mariupol firmato da Gabriele Micalizzi. La città ucraina è stata negli ultimi giorni l'emblema del conflitto bellico in corso. Il bombardamento all'acciaieria di Azovstal sta riducendo in polvere gli ultimi residui di civiltà; i civili ancora vivi si nascondono negli scantinati della struttura ma il Cremlino ha annunciato che in caso di mancata resa collettiva provvederà a eliminare tutti gli uomini della resistenza. A parlarne in studio sarà l’ex editore di Repubblica e dell’Espresso e attuale editore del quotidiano Domani: Carlo De Benedetti. Tra gli altri ospiti della serata ci sono l’ambasciatore Riccardo Sessa, il sociologo Marco Revelli, il Generale Vincenzo Camporini, i giornalisti Federico Fubini, Alberto Negri e Cecilia Sala.

Intervista a Steve Bannon

Corrado Formigli intervista inoltre Steve Bannon, una figura importante e complessa della storia recente degli Stati Uniti d’America. Manager e politologo statunitense, è stato un ex banchiere d'investimenti, ma è anche l’ex direttore responsabile del giornale on-line di estrema destra Breitbart News. Bannon è stato "capo stratega della Casa Bianca" nell'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump durante i primi sette mesi del suo mandato. Successivamente Bannon è stato incriminato per oltraggio al Congresso per aver rifiuto di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta della Camera nel corso dell’indagine sull’assalto al Campidoglio. Pochi giorni fa l’uomo ha dichiarato che Joe Biden avrebbe intascato tangenti dal partito comunista cinese. Di certo, Piazzapulita promette una puntata imperdibile.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 21 aprile)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.