Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Oggi alle 21.15 va in onda su La7 una nuova puntata di Piazzapulita. Come di consueto, sono previsti nuovi aggiornamenti e reportage sull’attuale conflitto bellico. Dove si fermerà Putin? Bisogna continuare a inviare armi all’Ucraina? Corrado Formigli ne parla con i suoi ospiti. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Al centro della nuova puntata di Piazzapulita troviamo alcune domande di difficile risoluzione: dove e quando si fermerà Vladimir Putin? Fino a quando l’Ucraina riuscirà a resistere a un attacco che si amplia ogni giorno di più? E, ancora: è giusto continuare a inviare armi all’esercito ucraino? Gli ospiti di Formigli proveranno a fornire il loro punto di vista. Per approfondire le tematiche relative al drammatico periodo storico che stiamo vivendo, vedremo nuovi reportage dal fronte, firmati da Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi.

Gli ospiti di questa sera

Nel corso della puntata odierna Corrado Formigli intervista Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, la giornalista russa nota per i suoi reportage sulla seconda guerra cecena e per le sue forti critiche contro le forze armate e i governi russi sotto la presidenza di Vladimir Putin, uccisa a Mosca nel 2006. Tra gli altri ospiti della serata troviamo Roberto Saviano; Denis Volkov, sociologo e direttore del Levada Center dei sondaggi in Russia; l’ambasciatore Riccardo Sessa; Laura Boldrini (PD); Tito Boeri, professore dell’Università Bocconi di Milano; il sociologo Luca Ricolfi; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Cancellato, Stefano Cappellini, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri e Marco Tarquinio. In più, Stefano Massini propone uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 5 maggio)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.