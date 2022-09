Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Al via su La7 la nuova stagione di Piazzapulita: appuntamento è per giovedì 8 settembre con una puntata all’insegna dei temi più caldi del momento. Corrado Formigli parlerà con i suoi ospiti delle imminenti elezioni politiche e delle campagne elettorali dei maggiori partiti. Spazio anche per la guerra in Ucraina. Leggiamo le anticipazioni della prima puntata di questo nuovo corso.

Piazzapulita, anticipazioni puntata 8 settembre 2022

La nuova stagione di Piazzapulita parte in un momento cruciale delle campagne elettorali per le elezioni politiche del 25 settembre. Nel corso delle nuove puntate Corrado Formigli offre come di consueto un ampio racconto della realtà che ci circonda, importanti interviste (anche internazionali) e il fact-checking delle promesse dei leader politici.

Due sono le domande dalle quali partiranno i dibattiti di questo primo appuntamento:

- I sondaggi stabiliscono un successo per Fratelli d’Italia. Che Italia sarebbe quella della premier Giorgia Meloni?

- Le sanzioni alla Russia stanno producendo gli effetti auspicati oppure Putin sta avanzando indenne da ogni provvedimento?

Gli ospiti della puntata di questa sera

Gli ospiti dell’odierna puntata di Piazzapulita sono: Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico; Carlo Calenda, leader del Terzo Polo; la scrittrice ungherese Edith Bruck; l’ex Amministratore Delegato di SNAM, Marco Alverà; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, David Parenzo e Antonio Padellaro.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv

Piazzapulita va in onda oggi, 8 settembre, alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.