Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Oggi, 16 giugno alle 21.15 su La7, va in onda un Best Of stagionale di Piazzapulita. Nello specifico, il programma di Corrado Formigli riassume la guerra tra Russia e Ucraina, che negli ultimi mesi ha dominato anche le prime serate della rete di Cairo. Dal 24 febbraio ad oggi, con inevitabili proiezioni sul domani dell’Europa intera.

Anticipazioni della puntata di Piazzapulita del 16 giugno

Una puntata speciale di Piazzapulita che, per questo ultimo appuntamento stagionale, fornisce al telespettatore un riassunto della guerra in corso tra la Russia e l'Ucraina. Una sorta di "Best Of" che pone una serie di domande da parte di inviati che hanno raccontato il conflitto direttamente dal fronte. Si parte dal 24 febbraio, quando l’esercito russo ha varcato i confini dell’Ucraina. Ma quali sono le radici di questo drammatico evento storico? Cosa è accaduto sul campo di battaglia oltre alle immagini che i telegiornali ci hanno più volte mostrato? Che conseguenze ha il conflitto sulle nostre economie, sul futuro dell’Europa e sui nuovi equilibri globali? Quanti sono gli sfollati, coloro che sono fuggiti e quelli rimasti in Ucraina nonostante tutto? E che futuro avranno? A commentare gli eventi, nel corso degli ultimi mesi Corrado Formigli ha ospitato i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Alberto Negri e Antonio Padellaro, Nunzia De Girolamo e lo scrittore Stefano Massini, che ha proposto diversi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv

