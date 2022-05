Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Oggi, 26 maggio, va in onda la nuova puntata di Piazzapulita. Tra gli argomenti di discussione il rischio di una recessione (e le eventuali conseguenze) e il futuro della nostra politica: è ancora possibile avere una maggioranza di governo? Corrado Formigli ne parlerà con i suoi ospiti, su La 7 a partire dalle 21.15. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Nella nuova puntata di Piazzapulita, Corrado Formigli parlerà della recessione come possibile nuova guerra globale. C’è molto dibattito in merito: il ministro dell’economia Daniele Franco ha da poche ore dichiarato che non avremo una recessione ma che bisognerà stare comunque attenti. Ancor più preoccupato è il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, che vede la recessione possibile ma ancora evitabile. Altra domanda della serata sarà la seguente: La maggioranza di Governo non c’è più? Dopo un lungo periodo durante il quale l’emergenza sanitaria ha pesantemente condizionato la costruzione e le manovre di governo, ci si interroga su quel che sarà il futuro della nostra politica. Durante la serata vedremo inoltre un’inchiesta firmata da Alberto Nerazzini sui legami tra ndrangheta e politica sul litorale romano.

Gli ospiti di questa sera

Per parlare dei vari argomenti proposti, Corrado Formigli ospita il Direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il procuratore Nicola Gratteri; il fisico Carlo Rovelli; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Luca Telese. Per fare il punto della situazione sulla guerra fra Russia e Ucraina interviene il consigliere diplomatico di Zelensky, Igor Zhovkva. Presente come di consueto lo scrittore Stefano Massini, con uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 26 maggio)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.