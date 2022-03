Piazzapulita, stasera su La7 Romano Prodi e Michele Santoro ospiti di Corrado Formigli

Corrado Formigli riprende il racconto dell’attualità italiana e mondiale con una nuova puntata di Piazzapulita. Tra approfondimenti, analisi e commenti verranno trattati alcuni argomenti chiave dettati dalla situazione in Ucraina. L’appuntamento è su La7 alle 21:25: scopriamo i temi e gli ospiti della serata.

Anticipazioni Piazzapulita: i temi di oggi

Continuano i reportage dai fronti caldi dell’Ucraina tra Mariupol, Kharkiv e Dnipro. Le trattative diplomatiche con la Russia proseguono, anche se a rilento, con sempre più spiragli riguardo a una possibile tregua e nuovo assetto politico incentrato sul confronto e sul dialogo. In Italia, nel frattempo, non mancano le polemiche, in particolar modo attorno al discorso dell’aumento delle spese militari che in pochi appoggiano; lo scontro tra Conte e Draghi è imminente dopo l’annuncio del “no” all’aumento da parte del presidente del Movimento 5 Stelle.

Gli ospiti della nuova puntata

Tra gli ospiti di Corrado Formigli di questa sera ci sarà Romano Prodi, uno dei politici simbolo della Seconda Repubblica, Presidente del Consiglio per due volte e Presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004, oltre ai giornalisti Michele Santoro, Mario Calabresi, Stefano Feltri, Domenico Quirico, Alberto Negri, Cecilia Sala, il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri e Nunzia De Girolamo. Tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 31 marzo)

Piazzapulita è in onda oggi in prima serata su La7 a partire dalle 21:25.