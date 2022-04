Piazzapulita, stasera Mircea Geoana e Alessandro Orsini ospiti di Corrado Formigli

Questa sera - giovedì 7 aprile - torna in tv Piazzapulita, il talk di Corrado Formigli dedicato al racconto della stretta attualità. Attraverso inchieste, interviste e testimonianze d’eccezione, il conduttore punterà i riflettori sui temi caldi del momento, a partire dalle ultime - drammatiche - notizie in arrivo dal fronte ucraino, dove l’avanzata russa continua a far strage di civili. L’appuntamento è alle 21:15 su La7 e in streaming: ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Anticipazioni Piazzapulita: i temi della puntata

Dai nuovi fronti caldi della guerra giungono quotidianamente notizie drammatiche. Bucha, cittadina a nord ovest di Kiev, è scenario di atroci massacri di civili da parte delle forze russe. Da Mariupol, altro luogo simbolo di questo conflitto, in queste ore arrivano voci che segnalano sul posto forni crematori mobili, utilizzati dai soldati russi per bruciare i corpi degli ucraini e cancellare le tracce dei crimini contro i civili. Proprio Bucha e Mariupol saranno al centro della puntata di oggi di Piazzapulita, tutta dedicata al racconto tragico degli orrori della guerra.

Gli ospiti di oggi

Per fare il punto della situazione sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina, Corrado Formigli ascolterà le voci di politici, opinionisti ed esperti. Oggi l’ospite principale di PiazzaPulita sarà Mircea Geoana, vicesegretario generale della NATO; atteso in studio anche Alessandro Orsini, sociologo che da settimane spacca l’opinione pubblica con le sue posizioni ritenute da molti eccessivamente pro Putin. Parteciperanno ai dibatti anche: lo storico Paolo Mieli; i giornalisti Alberto Negri, Alessandro Sallusti e Marco Tarquinio; la conduttrice ed ex ministra Nunzia De Girolamo. Ritroveremo inoltre Luciana Coluccello e Lorenzo Cremonesi, inviati in Ucraina. Tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.