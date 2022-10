Piazzapulita, le anticipazioni della puntata del 6 ottobre

In onda oggi, 6 ottobre, su La7 "Piazzapulita" propone un ampio focus sulla guerra in Ucraina, con conseguente minaccia nucleare da parte della Russia. Corrado Formigli ci parla poi dell'assenza di gas russo nel nostro paese: quali saranno le conseguenze sulla lunga distanza? Leggiamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni della puntata di Piazzapulita (6 ottobre 2022)

Le elezioni politiche hanno monopolizzato le trasmissioni di attualità delle ultime settimane. Passate le maratone elettorali e in attesa della formazione del nuovo governo, le attenzioni sono attualmente rivolte alla guerra tra Russia ed Ucraina, con tutte le conseguenze scaturite da tale conflitto. Al centro della puntata odierna di "Piazzapulita" troviamo delle domande particolarmente complesse: è realmente in crescita, come affermato da più parti, il rischio di una escalation nucleare? Esistono concrete possibilità di fermare la guerra in tempi ragionevoli?

Guardando in casa nostra, Corrado Formigli parla con i suoi ospiti dell'assenza di gas russo nel nostro paese e delle ripercussioni di tale circostanza sul breve e sul lungo periodo. Gli ospiti della puntata di questa sera Gli ospiti della nuova puntata di Piazzapulita sono: Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL; Sergej Markov, ex consigliere di Putin; Dario Fabbri, direttore di Domino; i giornalisti Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Alberto Negri, David Parenzo e Marco Tarquinio; il politologo Giovanni Orsina e Nunzia De Girolamo. Immancabile l'appuntamento con il racconto di Stefano Massini.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 6 ottobre)

La nuova puntata di Piazzapulita va in onda oggi, 6 ottobre, alle 21.15 su La7, ed è visibile anche in streaming sul sito ufficiale della rete.