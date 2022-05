Piazzapulita, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera su La7

Oggi, 19 maggio, alle 21.15 va in onda su La7 una nuova puntata di Piazzapulita. Il principale argomento di discussione è la possibile entrata nella Nato di Svezia e Finlandia. Si parla anche delle parole della imprenditrice Elisabetta Franchi a proposito del lavoro femminile. Tra gli ospiti di Corrado Formigli c’è il Premio Pulitzer Anne Applebaum. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Anticipazioni Piazzapulita: gli argomenti della puntata di oggi

Nella puntata odierna di Piazzapulita Corrado Formigli parlerà del possibile ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia: ci sarà? Perché la Turchia è contraria? Cosa comporta l’ingresso di altre nazioni nell’alleanza fra Paesi dell'Europa e dell'America del Nord? Spazio anche alle parole dell'imprenditrice Elisabetta Franchi della Betty Blue che, durante un evento, ha affermato che nella sua azienda assume soltanto lavoratrici che hanno superato i quarant’anni. Quali e quanti passi bisogna ancora fare per evitare discriminazioni in campo lavorativo? Formigli ne parla con i suoi ospiti.

Gli ospiti di questa sera

Durante la nuova puntata di Piazzapulita Corrado Formigli intervista il Premio Pulitzer, statunitense ma naturalizzata polacca, Anne Applebaum. Esperta del mondo sovietico e post sovietico, la giornalista si è di recente espressa sulla guerra fra Ucraina e Russia definendo quello di Putin “un attacco all’ordine mondiale del Dopoguerra”. Altri ospiti sono Vanessa Nakate, attivista per il clima e leader del movimento Rise Up; Dmitrij Suslov, vicedirettore del Centro Studi Europei e Internazionali di Mosca; Marco Minniti, ex ministro dell’interno; Donatella Di Cesare, professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma; Nunzia De Girolamo; i giornalisti Stefano Cappellini, Selvaggia Lucarelli, Alberto Negri e Cecilia Sala; lo scrittore Stefano Massini, con uno dei suoi racconti.

Dove vedere Piazzapulita stasera in tv (giovedì 19 maggio)

Piazzapulita va in onda questa sera alle 21.15 su La7 e sarà visibile in streaming sul sito ufficiale della rete.