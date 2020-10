Picone positivo al coronavirus: come sta il conduttore di ‘Striscia la notizia’

Valentino Picone ha confermato di essere positivo al coronavirus. Il conduttore di Striscia la notizia, già risultato positivo a un test sierologico rapido, ha ottenuto il responso di un test molecolare che ha appurato il precedente responso. "Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid”, ha fatto sapere il comico attraverso i social: “Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto al mio compare. Nel frattempo, al mio posto a Striscia ci sarà nostro fratello Sergio Friscia. Siete in buone mani. Valentino”.

Dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 il suo partner di sempre, Salvo Ficarra, affiancato prima dal cabarettista Cristiano Militello, poi da Sergio Friscia che lo sostituirà fino al suo rientro.

Sergio Friscia: "Grato ad Antonio Ricci"

"Sono contento e ringrazio Antonio Ricci per questa bellissima opportunità – ha dichiarato Sergio Friscia a Today - Mi ha sempre stimato e considerato uno di famiglia, contentissimo del mio Grillo. Ci siamo sentiti e quando mi ha proposto la conduzione per me è stato un grande onore, perché lo stimo molto ed è un maestro della tv". Una responsabilità importante che si prende con gioia: "Non è la prima conduzione televisiva per me, ho fatto 'Mezzogiorno in Famiglia', ma fare Striscia, quando nessuno forse mi vedeva in questo ruolo, è un'opportunità immensa. Sono felice soprattutto per il riscontro del pubblico, che mi ha riempito di affetto come sempre".

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo positivi

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che nelle ultime ore sono risultati positivi al coronavirus. Dopo Carlo Conti anche Valentino Picone - del duo comico Ficarra e Picone - che ha dovuto lasciare la conduzione di 'Striscia la Notizia', Ornella Vanoni, mentre Bianca Guaccero è in quarantena preventiva perché a contatto con un positivo. Risultata negativa al tampone, invece, Mara Venier. In isolamento Paola Perego.